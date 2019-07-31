Haberler» Güncel» Haber

HDP'li belediyeye iş için başvuran kadının taciz edildiği iddiası

HDP'li Mardin Büyükşehir Belediyesine iş için başvuran kadının kendisini sözlü taciz ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu MARSU Genel Müdür Yardımcısı A.D. gözaltına alındı.

31.07.2019 17:03 HDP'li belediyeye iş için başvuran kadının taciz edildiği iddiası
HDP'li Mardin Büyükşehir Belediyesine iş için başvuran kadının kendisini sözlü taciz ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu MARSU Genel Müdür Yardımcısı A.D. gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Mardin Büyükşehir Belediyesine iş için başvuran 30 yaşındaki G.K'nin kendisini sözlü taciz ettiği gerekçesiyle MARSU Genel Müdür Yardımcısı A.D. hakkında şikayetçi olmasının ardından soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri A.D'yi gözaltına aldı.
A.D, Mardin Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
HDP'li Mardin Büyükşehir Belediyesine iş için başvuran G.K. (30), MARSU Genel Müdür Yardımcısı A.D. tarafından sözlü taciz edildiğini iddia ederek, suç duyurusunda bulunmuş, A.D. ise hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu öne sürmüştü.
Mardin Büyükşehir Belediyesince, belediyeye iş için başvuran bir kadının MARSU Genel Müdür Yardımcısı A.D'nin sözlü tacizine uğradığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı savunulmuştu.

Halkların Demokratik Partisi, Mardin, CEO, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:05   10 gündür boynunda kavanoz parçasıyla gezen kedi, kurtarıldı
00:05   DHA YURT BÜLTENİ - 19
00:02   Denizli'de trafik kazası: 2 yaralı
00:01   GÜNDEM ÖZETİ / 1 Ağustos 2019
00:00   ABD Hazine Bakanlığından, İran Dışişleri Bakanı Zarif'e yaptırım
23:57   ABD, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i yaptırım listesine aldı
23:56   Balık üretim çiftliğinin ağlarında yırtık oluştu, 5 ton levrek denize karıştı