Belediyeye iş başvurusu yapan kadını taciz ettiği iddia edilen genel müdür yardımsı serbest bırakıldı

HDP'li Mardin Büyükşehir Belediyesine iş için başvuran 30 yaşındaki G.K'nin, sözlü taciz iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine gözaltına alınan MARSU Genel Müdür Yardımcısı A.D, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesine iş başvurusunda bulunan 30 yaşındaki G.K'nin şikayetçi olması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla önceki gün İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince gözaltına alınan A.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen A.D. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

İddiaya göre, 7 ay önce Mardin Büyükşehir Belediyesinde İŞKUR üzerinden işe alınan ve 20 gün önce görev süresi dolan bir çocuk annesi G.K. (30), tekrar işe girebilmek için belediyeye bağlı personel alımından sorumlu Kent AŞ'ye başvurdu.

Mardin Büyükşehir Belediyesi MARSU Genel Müdür Yardımcısı A.D, G.K'yi arayarak sahibi olduğu otelde görüşmek istediğini belirtti.

G.K. ise A.D'ye belediyede görüşmek istediğini söyledi. A.D, görüşmeye 14 yaşındaki kızı ile giden G.K'ye kendisini otelde işe almak istediğini, işinin ise "kendisine sabah kahvaltı tabağı hazırlamak" olduğunu ifade etti.

Bunun üzerine belediyeden ayrılan G.K, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığına sözlü taciz edildiği gerekçesiyle verdiği ve yaşananları tüm ayrıntısıyla anlattığı dilekçede, A.D. ile bu kişiye telefon numarasını verdiğinden şüphelendiği Kent AŞ Müdür Yardımcısı M.Ç'den de şikayetçi oldu.

G.K, yaşadıklarına ilişkin yaptığı açıklamada, iş bulmak için gittiği belediyede yaşadığı olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

"Kızımın önünde kadınlık gururumu zedeledi. 14 yaşındaki kızımın yanında bana bunları söyledi ve kızım bütün bunlara şahit oldu." diyen G.K, bu nedenle şikayetçi olduğunu aktardı.

G.K, "Bana, ilk gördüğünde bunları dediyse ikinci görüşmede neler söyleyecekti tahmin edemiyorum. Kendisini telefonumdan engelledim. Ceza alması için mücadele edeceğim. Bunların cezasını çekmesini istiyorum. Sadece o değil, numaramı verenden de şikayetçiyim. Benim ve kızımın psikolojisini bozdu. Başka kadınlar da var ama susuyorlar. Burası küçük bir yer. Ailelerinden korkuyorlardır, çoğu bunu yaşıyor." diye konuştu.

A.D, hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu öne sürmüş, Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada da söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı savunulmuştu.