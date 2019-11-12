HDP'li Beştaş "AK Partili vekilin evinde ölü bulunan Kadirova'nın intihar etmediği saptanmıştır" deyip soru önergesi verdi

HDP milletvekili Meral Danış Beştaş, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün yanıtlaması istemiyle AKP'li Şirin Ünal'ın intihar ettiği öne sürülen Nadira Kadirova'nın ölümüne ilişkin soru önergesi verdi.Nadira Kadirova'nın elindeki swap izinde atış bulgularına rastlanamadığını belirten Beştaş, "Olay kapatılmaya mı çalışılıyor?" iddiasında bulundu.

Aile avukatı Birol Öztürk'ün "Ankara Emniyet Kimyasal Şube Müdürlüğü tarafından verilen rapora göre, Nadira Kadirova'nın elindeki swap izinde, atış bulgularına rastlanamadığı belirtiliyor. Bu izler birkaç saat içinde alınmış" açıklamasını hatırlatan Beştaş, "Siyasi isimlerin adlarının geçtiği ölüm vakalarında genellikle dava dosyalarının üzerinin kapatılması söz konusu olup bunun en bilinen örneklerinden birisi de Rabia Naz'ın ölüm vakasında yaşanmış olmasından hareketle AK Parti milletvekili Ünal'ın ve ailesinin korunması bağlamında dosyanın kapatılması ihtimali söz konusu mudur? Soruşturmanın etkin bir şekilde yürütülmesi ve kim olursa olsun failin bulunarak ceza alması yönünde bir çalışma yürütüyor musunuz?" dedi.

HDP milletvekili Meral Danış Beştaş

Meral Danış Beştaş, Abdülhamit Gül'e şu soruları yöneltti:

* Yürütülen soruşturma kapsamında Nadira dışında evde yaşayan diğer kişilerin el ve kıyafetleri üzerindeki swap örnekleri alınmış mıdır? Şayet alındıysa elde edilen bulgular ne yöndedir?

* Nadira'nın daha evvel arkadaşı ile paylaştığı cinsel taciz iddiaları bağlamında naaşı üzerindeki sperm, DNA ve benzeri örneklerin araştırılması yapılmış mıdır? Yahut bu konuda bir araştırma yapılmadığına dair iddialar bağlamında neden yapılmamıştır?

* Nadira'nın kaldığı oda içerisindeki tüm eşyalarda parmak izi, DNA incelemesi, saç, tüy ve tükürük gibi delil araştırmaları yapılmış mıdır? Yahut bu konuda bir araştırma yapılmadığına dair iddialar bağlamında neden yapılmamıştır?

* Tetiğin çekiliş pozisyonu, açısı, mesafesi konusunda teknik inceleme yapılmış mıdır? Yahut bu konuda bir araştırma yapılmadığına dair iddialar bağlamında neden yapılmamıştır?

* Nadira öldükten sonra çekilen fotoğraflarda neden silah içinde şarjör olup-olmadığı araştırılmamıştır?

* Ankara Emniyet Kimyasal Şube Müdürlüğü tarafından verilen rapora göre, Nadira Kadirova'nın swap izinde, atış bulgularına rastlanamadığı belirtilmiş olup bu bağlamda olayın bir intihar olmadığı saptanmıştır. Bu bağlamda dosyada tanık konumunda olanların sanık sıfatıyla ifadeleri alınacak mıdır?

* Nadira Kadirova'nın ölümü ile ilgili oluşan yoğun şüphelerin giderilmesi adına bir soruşturma sürecinin dikkatli bir şekilde yürütülmesi sağlanacak mıdır?

* Nadira'nın ailesinin tehdit aldığına dair iddialar araştırılmış mıdır? Bu konuda bir soruşturma başlatılmış mıdır/başlatılacak mıdır?

* Nadira'nın ailesinin tehdit aldığına dair iddialar ve evlerinin önünde 24 saat boyunca kolluk görevlilerinin beklediği yönündeki bilgiler bağlamında bu cinayetin üzerinin kapatılması tehlikesi mevcut mudur? Buna dair Bakanlığınız hangi önlemleri almaktadır?

* Siyasi isimlerin adlarının geçtiği ölüm vakalarında genellikle dava dosyalarının üzerinin kapatılması söz konusu olup bunun en bilinen örneklerinden birisi de Rabia Naz'ın ölüm vakasında yaşanmış olmasından hareketle AKP milletvekili Ünal'ın ve ailesinin korunması bağlamında dosyanın kapatılması ihtimali söz konusu mudur? Soruşturmanın etkin bir şekilde yürütülmesi ve kim olursa olsun failin bulunarak ceza alması yönünde bir çalışma yürütüyor musunuz?