Hdp'li Buldan: Diğer Partilerin Listelerinde Kadının Adı Yok

VAN'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan , "Seçimden seçime Vanlı kadınların yanına gelirler. Kadınlardan oy isterler. Ancak bugün görüyoruz ki, diğer partilerin listelerinde kadının adı yok. Sadece birkaç kadını göstermelik olarak aday listelerine koyup, kadın haklarından bahsetmek riyakarlıktır" dediMaraş Caddesi'ndeki Musa Anter Parkı'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğine HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Van Milletvekili Muazzez Orhan , HDP'nin Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Bedia Özgökçe Ertan , ilçe belediye eş başkan adaylarının yanısıra çok sayıda kadın katıldı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı etkinlikte konuşan HDP Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bedia Özgökçe Ertan, kadınlar olarak baskılara ve şiddete hayır diyeceklerini belirtirken, kentte kadınlara yönelik yapacakları projeleri anlattı.Vanlı kadınların ne sıkıntı çektiğini diğer partilerin bilmediğini savunan HDP Eş Genel Başkanı Buldan ise "Seçimden seçime Vanlı kadınların yanına gelirler. Kadınlardan oy isterler. Ancak bugün görüyoruz ki, diğer partilerin listelerinde kadının adı yok. Sadece birkaç kadını göstermelik olarak aday listelerine koyup, kadın haklarından bahsetmek riyakarlıktır" dedi. Buldan, şöyle devam etti:"Oysa biz HDP olarak her yerde kadın adaylarımızı ön planda tutuyoruz. Her gün alanlarda HDP'nin eş başkanlarına, milletvekillerine, belediye başkanlarına iftira atan, yalan söyleyen, hakaret eden, tehdit eden bir anlayışı buradan reddediyoruz. Bugün ekonomik krizin üstünü kapatmak için, kadınların yaşadıkları sıkıntının üstünü kapatmak için, anketlerde kaybedeceklerini gördükleri için HDP'ye saldırıyorlar. Ama artık bunlara halkımızın karnı tok. 31 Mart seçimlerinde halkımız sandıklarda, AKP ve MHP ortağına öyle bir ders verecek ki; utanacaklar."121 gündür açlık grevinde olan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven 'in talebinin meşru ve demokratik bir talep olduğunu savunan Buldan, "Ancak Adalet Bakanlığı bunu görmüyor ve duymuyor. 'Bu ülkenin barışına, demokrasisine, geleceğine katkı sunun' diyoruz" dedi.Buldan, belediye eşbaşkanlarının yerine atanan kayyumların kadın kurumlarını kapattığını da ileri sürerek, şunları söyledi:"Kadın sığınma evlerini, kreşleri kapattılar. Şimdi de çıkmış diyorlar ki 'Halkın yüzde 65-70'i kayyumlardan memnundur.' Madem Van halkı o kayyumlarda memnunsa niye onları aday göstermediniz? O kayyumların hepsini aday yapsaydınız, halkımızın karşısına çıkarsaydınız. Onlar tek aday gösteriyor ve bütün adayları erkek. Çünkü zihniyet tek. Van halkı bir kez daha tarih yazacak." - Van