Hdp'li Buldan ile 3 Milletvekili Hakkında Fezleke

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
, HDP
Eş Genel Başkanı Pervin Buldan
ile HDP'li 3 milletvekili hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan fezleke hazırladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
Parlamenter Suçlar Soruşturma Bürosu, HDP Eş Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili
Pervin Buldan, HDP Diyarbakır
Milletvekili İmam Taşçıer
, HDP Tunceli
Milletvekili Alican Önlü
ve HDP Ağrı
Milletvekili Berdan Öztürk
'ün yaptığı bazı konuşmalar ile paylaşımlarda bölücü terör örgütü PKK
'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle soruşturma başlattı. Başsavcılık
, soruşturma kapsamında Buldan hakkında 21 Haziran 2018'de Siirt
'te yaptığı bir konuşma, Taşçıer hakkında ise 8 ve 9 Eylül
2018'de Diyarbakır Demokratik Toplum Kongresi
'nde yaptığı konuşma ile 24 Mayıs 2018'de Twitter
üzerinden yaptığı canlı yayında "Amed'e selam olsun", " Afrin
'e selam olsun" gibi sözleri nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan fezleke hazırladı. Başsavcılık, Önlü hakkında 21 Mart
2018'de Tunceli'deki nevruz etkinliğinde yaptığı konuşma nedeniyle, Öztürk hakkında ise 21 Mart 2018'de Ağrı'daki nevruz etkinliğinde yaptığı konuşma nedeniyle aynı suçtan fezleke hazırladı.
Başsavcılık, söz konusu milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için fezlekeleri TBMM'ye iletilmek üzere Adalet Bakanlığına gönderdi. - ANKARA