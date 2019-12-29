HDP'li Buldan: Ortak mücadele yürütmek, acil olarak önümüzde duruyor

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, " Urla'ya kayyum atandı. CHP'li belediye başkanı suçlandı ve görevden alındı. Bunu demokratik kriterler açısından kabul etmediğimizi ifade etmek isterim. Dayanışma içinde ortak mücadele yürütmek, acil olarak önümüzde durmaktadır" dedi.

HDP İzmir İl Örgütü'nün 3'üncü Olağan Genel Kurulu, Bayraklı ilçesindeki Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Mevcut il eş başkanları Besriye Tekgür ve Kadir Baydur'un yeniden aday olduğu kongrede konuşan Pervin Buldan, HDP'nin büyük bedeller ödediğini söyledi. Buldan, "HDP olarak diyoruz ki hiçbir güç bizi mücadelemizden vazgeçiremez. Büyük bedeller ödediğinizi, büyük zorluklar yaşadığınızı biliyoruz. Siyasi alanda da en çok bize saldırdılar. HDP'ye her türlü zorbalığı yaptılar. HDP hakikatin partisi, sözcüsüdür. Gerçek adaletin, eşitliğin, özgürlüklerin savunucusu olan bir partidir. HDP Türkiye'de siyasetin yüz akıdır. Bizim ne geçmişimiz de ne bugünümüzde yüzleşemeyeceğimiz, hesap veremeyeceğimiz tek bir kirli faaliyetimiz yok" diye konuştu.

HDP'li belediye başkanlarının yönettiği Diyarbakır, Van, Mardin ve birçok ilçe belediyesine kayyum atandığını söyleyen Buldan, İzmir'de de Urla Belediye Başkanı CHP'li Burak Oğuz'un yerine kayyum atandığını kaydetti. Buldan, "Urla'ya da kayyum atandı. CHP'li belediye başkanı suçlandı ve görevden alındı. Elbette ki bunu demokratik kriterler açısından kabul etmediğimizi ifade etmek isterim. İşte bunun için diyoruz ki dayanışma içinde, güç birliği ile ortak mücadele yürütmek bu kadar elzem ve bu kadar acil olarak önümüzde durmaktadır" dedi.

HDP'li Buldan'ın konuşmasının ardından seçime geçildi. Mevcut il eş başkanları, yeniden seçildi.