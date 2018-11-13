Hdp'li Buldan ve 3 Vekil Hakkında Fezleke

HDP
Eş Genel Başkanı Pervin Buldan
, HDP milletvekilleri İmam Taşçıer
, Alican Önlü
ve Berdan Öztürk
hakkında, 'terör örgütü propagandası' yaptıkları gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından fezleke düzenlendi. Fezlekeler, TBMM'ye gönderilmek üzere, Adalet Bakanlığı
'na iletildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
Parlamenter Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın, 21 Haziran 2018'de Siirt Cumhuriyet Meydanı
'ndaki konuşması, Diyarbakır Milletvekili
İmam Taşçıer'in sosyal medyadan yaptığı canlı yayında 'Amed'e selam olsun, Afrin
'e selam olsun' şeklindeki sözleri ile 9 Eylül
2018'de Diyarbakır Demokratik Toplum Kongresi
'nde yaptığı konuşması, Tunceli
Milletvekili Alican Önlü'nün 21 Mart
2018'de Tunceli'deki nevruz kutlamalarında yaptığı konuşması, Ağrı
Milletvekili Berdan Öztürk'ün de 21 Mart 2018'de Ağrı'daki nevruz kutlamalarında yaptığı konuşması incelemeye alındı. Soruşturma sonucunda 4 isim için, 'Terör örgütü propagandası' yaptıkları gerekçesiyle fezleke hazırlandı. Başsavcılık
kaynaklarından alınan bilgiye göre, fezlekeler, dokunulmazlıkların kaldırılması talebiyle, TBMM'ye iletilmek üzere Adalet Bakanlığı'na gönderildi. - Ankara