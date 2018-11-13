Hdp'li Dört Milletvekili Hakkında Fezleke

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
, HDP
Eş Genel Başkanı Pervin Buldan
ile partinin üç milletvekili hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan fezleke düzenledi.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Başsavcılık
, HDP İstanbul Milletvekili
ve Eş Genel Başkanı Buldan hakkında 21 Haziran 2018'de Siirt Cumhuriyet Meydanı
'ndaki konuşması, Diyarbakır
Milletvekili İmam Taşçıer
hakkında sosyal medya hesabından 24 Mayıs 2018'deki paylaşımları ile 8 ve 9 Eylül
2018'de Diyarbakır'da yaptığı konuşmalar, Tunceli
Milletvekili Alican Önlü
hakkında 21 Mart
2018'de Tunceli'deki nevruz etkinliğinde yaptığı konuşma, Ağrı
Milletvekili Berdan Öztürk
hakkında da 21 Mart 2018'de Ağrı'daki nevruz etkinliğinde yaptığı konuşma nedeniyle fezlekeler hazırladı.
Fezlekeler, milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için TBMM'ye iletilmek üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.