Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

HDP'li Eğil Belediye Başkanının tutuklanması evlat nöbetindeki aileleri mutlu etti

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerden Zekiye Bozak, dağa kaçırılan kardeşi Süleyman Çetinkaya'nın en son Eğil Belediyesinde görüldüğünü kaydederek, "Kardeşim içeride görüşmesi bittikten sonra ayrılmış ve daha sonra ertesi gün kandırılarak dağa götürülmüştü.

16.04.2020 13:13 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:13
HDP'li Eğil Belediye Başkanının tutuklanması evlat nöbetindeki aileleri mutlu etti
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerden Zekiye Bozak, dağa kaçırılan kardeşi Süleyman Çetinkaya'nın en son Eğil Belediyesinde görüldüğünü kaydederek, "Kardeşim içeride görüşmesi bittikten sonra ayrılmış ve daha sonra ertesi gün kandırılarak dağa götürülmüştü. Kardeşim Süleyman Çetinkaya bizzat Mustafa Akkul tarafından aracılık edilerek dağa götürüldü. Allah belalarını yavaş yavaş veriyor" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılmasının ardından 3 Eylül 2019'da çeşitli kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul'un terör örgütü üyeliğinden tutuklanması en çok evlat nöbetindeki Süleyman Çetinkaya'nın yakınlarını mutlu etti. 30 Ağustos 2019'da kandırılarak dağa kaçırılan Süleyman Çetinkaya'nın en son Eğil Belediyesine girişte görüldüğünü kaydeden ablası Zekiye Bozak, "Kardeşim dağa kaçırılmadan önce HDP'li Eğil Belediyesi eski Başkanı Mustafa Akkul ile bir saat görüşmede bulunmuştu. Kardeşim içeride görüşmesi bittikten sonra ayrılmış ve daha sonra ertesi gün kandırılarak dağa götürülmüştü. Kardeşim Süleyman Çetinkaya bizzat Mustafa Akkul tarafından aracılık edilerek dağa götürüldü. Biz kardeşimin kaçırılmasından sonra buraya geldik yani HDP il binasına, burada şahıslarda babama hakaret ettiler ve babama 'Kim oğlunu dağa götürmüşse Allah belasını versin' dediler, olaydan sonra gerçekten Allah belalarını veriyor yavaş yavaş" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Halkların Demokratik Partisi, Süleyman Çetinkaya, Diyarbakır, Eğil, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
DSÖ, Türkiye’deki vaka sayısını Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Artış var Haberler
DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Artış var
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Karedeki 16 kişi, Esed’e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi Haberler
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi
Nöbetten çıkan doktora sapık şoku: Apartmanda cinsel saldırıya uğradı Haberler
Nöbetten çıkan doktora sapık şoku: Apartmanda cinsel saldırıya uğradı
Haberler ›› 3. Sayfa ››HDP'li Eğil Belediye Başkanının tutuklanması evlat nöbetindeki aileleri mutlu etti - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

13:50: İtalya'da koronavirüs salgınında 111 rahip hayatını kaybetti - Haberler 13:49: Vatandaşların ardından sağlık çalışanları için de psiko-sosyal destek birimi kuruldu - Haberler 13:48: Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar semt pazarına akın etti, sosyal mesafe kuralı yok sayıldı - Haberler 13:44: Korona virüse aldırmadan bir arada kumar oynayan şahıslar yakayı ele verdi - Haberler 13:38: Sındırgı'da trafik kazası 3 yaralı - Haberler 13:29: Kadın doktoru takip edip apartmanda cinsel saldırıda bulunan sapık, 8 yıl hapse çarptırıldı - Haberler 13:07: İnfaz yasasıyla 3 kişinin ölümüne neden olan senarist Emrah Serbes'in tahliye olması gündemde 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var 09:58: Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti