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HDP'li Eğil Belediye Başkanının tutuklanması evlat nöbetindeki aileleri mutlu etti

HDP'li Eğil Belediye Başkanının tutuklanması evlat nöbetindeki aileleri mutlu etti Kardeşinin en son Eğil Belediyesinde görüldüğü Zekiye Bozak: "Kardeşim içeride görüşmesi bittikten sonra ayrılmış ve daha sonra ertesi gün kandırılarak dağa götürülmüştü.

16.04.2020 21:07 | Son Güncelleme: 16.04.2020 21:09
HDP'li Eğil Belediye Başkanının tutuklanması evlat nöbetindeki aileleri mutlu etti
Kardeşinin en son Eğil Belediyesinde görüldüğü Zekiye Bozak:
"Kardeşim içeride görüşmesi bittikten sonra ayrılmış ve daha sonra ertesi gün kandırılarak dağa götürülmüştü. Süleyman Çetinkaya bizzat Mustafa Akkul tarafından aracılık edilerek dağa götürüldü"
DİYARBAKIR - HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerden Zekiye Bozak, dağa kaçırılan kardeşi Süleyman Çetinkaya'nın en son Eğil Belediyesinde görüldüğünü kaydederek, "Kardeşim içeride görüşmesi bittikten sonra ayrılmış ve daha sonra ertesi gün kandırılarak dağa götürülmüştü. Kardeşim Süleyman Çetinkaya bizzat Mustafa Akkul tarafından aracılık edilerek dağa götürüldü. Allah belalarını yavaş yavaş veriyor" dedi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılmasının ardından 3 Eylül 2019'da çeşitli kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul'un terör örgütü üyeliğinden tutuklanması en çok evlat nöbetindeki Süleyman Çetinkaya'nın yakınlarını mutlu etti. 30 Ağustos 2019'da kandırılarak dağa kaçırılan Süleyman Çetinkaya'nın en son Eğil Belediyesine girişte görüldüğünü kaydeden ablası Zekiye Bozak, "Kardeşim dağa kaçırılmadan önce HDP'li Eğil Belediyesi eski Başkanı Mustafa Akkul ile bir saat görüşmede bulunmuştu. Kardeşim içeride görüşmesi bittikten sonra ayrılmış ve daha sonra ertesi gün kandırılarak dağa götürülmüştü. Kardeşim Süleyman Çetinkaya bizzat Mustafa Akkul tarafından aracılık edilerek dağa götürüldü. Biz kardeşimin kaçırılmasından sonra buraya geldik yani HDP il binasına, burada şahıslarda babama hakaret ettiler ve babama 'Kim oğlunu dağa götürmüşse Allah belasını versin' dediler, olaydan sonra gerçekten Allah belalarını veriyor yavaş yavaş" dedi. HDP’li Eğil Belediye Başkanının tutuklanması evlat nöbetindeki aileleri mutlu etti

Kaynak: İHA

Etiketler: Halkların Demokratik Partisi, Süleyman Çetinkaya, Eğil, 3. Sayfa
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