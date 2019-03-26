HDP'li Eşbaşkan Adayları Organize Sanayi Bölgesini Ziyaret Etti

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Batman Belediye Eşbaşkan Adayları Operatör Dr. Mehmet Demir, Songül Korkmaz Batman milletvekili Feleknaz Uca ve bir grup partili 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için çalışmaları kapsamında Organize Sanayi Bölgesi yönetimini ziyaret ederek projelerini anlattı.

ORGANİZE YÖNETİMİ: MUTLULUK DUYDUK

HDP Belediye Eşbaşkan Adaylarının ziyaretinden mutluluk duyduklarını ifade eden Organize Sanayi Başkan Vekili Hifzullah Özoğul, "Organize Sanayi kentin işgücünün belirleyicisidir. Bu anlamda kentimizin ekonomisine katkı sunmak ve iş gücünü daha da geliştirmek için belediye ile işbirliği içerisinde olacağız" dedi.

"EN BÜYÜK PROJEMİZ, TOPLUMSAL BARIŞ"

HDP olarak en baş projelerinin toplumsal barış olduğunu belirten HDP Belediye Eşbaşkan Adayları Dr. Mehmet Demir ve Korkmaz, "Elbette ki seçimi güçlü bir şekilde kazanmak önemlidir. 31 Mart seçimlerinden sonra birçok proje ile halkımızla birlikte Batman'a hizmet edeceğiz. Ancak temel projemiz partimizin perspektifi olan toplumsal barışı sağlamaktır" dediler.

Beraberindeki partililerle birlikte daha sonra organize sanayinde bulunan fabrikaları ziyaret eden HDP Belediye Eşbaşkan Adayları organize sanayi bölgesinde çalışan işçiler ile sohbet ederek 31 Mart seçimleri için destek istedi.