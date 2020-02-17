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HDP'li eski Hakkari Belediye Başkanı Karaman'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Hakkari'de hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanan ve görevden alınan eski Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman'ın yargılanmasına başlandı.

17.02.2020 13:24 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:24HDP'li eski Hakkari Belediye Başkanı Karaman'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi
'de hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanan ve görevden alınan eski Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman'ın yargılanmasına başlandı.
Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Karaman, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile (SEGBİS) katıldı.
Avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada savunma yapan Karaman, suçlamaları kabul etmeyerek tahliye talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, Karaman'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 24 Nisan'a erteledi.

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Kaynak: AA

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