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HDP'li eski Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz tutuklandı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 3 gün önce gözaltına alınan HDP'li eski Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

15.12.2019 19:50 | Son Güncelleme: 15.12.2019 20:00HDP'li eski Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz tutuklandı

İçişleri Bakanlığı tarafından 4 Kasım'da görevden uzaklaştırılan HDP'li eski Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz, tutuklandı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma kapsamında 3 gün önce belediye başkan yardımcıları ile birlikte gözaltına alınan eski Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mardin'de yürütülen terör soruşturması kapsamında 4 Kasım'da İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan HDP'li Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz'ın yerine Belediye Başkan Vekili olarak Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam görevlendirilmişti.

HDP'Lİ İKİ İSİM DAHA TUTUKLANDI

Öte yandan, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 11 Aralık günü gazeteci Aziz Oruç ile birlikte gözaltına alınan HDP İlçe Eş Başkanı Abdullah Ekelek ve Muhammet İkram Müftüoğlu, emniyet ve savcılık işlemleri ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"Örgüte yardım ve yataklık etmek" iddiasıyla tutuklanan Ekelek ve Müftüoğlu, Ağrı Cezaevi'ne gönderildi.


Halkların Demokratik Partisi, Nilüfer Elik Yılmaz, Kızıltepe, Güncel

Kaynak: İHA

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