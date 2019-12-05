HDP'li eski vekil Müslüm Doğan: Davutoğlu'na görüşlerimizi ilettik, partisine katılmam söz konusu değil

Eski HDP milletvekili ve Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan, eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partide yer alacağı iddialarının doğru olmadığını söyledi.

Independent Türkçe'den Abdulhakim Günaydın'ın sorularını yanıtlayan Müslüm Doğan, "Çalışmalar içerisinde Sayın Başbakan'ın benden nezaket gereği bir talebi oldu. Bana bir program taslağı sunuldu. Parti programında yer verilmek üzere; Kürt meselesi, insan hakları ve Alevi sorunları konusunda, görüşlerimizi ilettik" dedi.

"ARTIK SİYASET YAPMAK İSTEMİYORUM"

Partiye katılmasının söz konusu olmadığını dile getiren Doğan, "Anadilin doğal bir hak, tartışmasız bir ihtiyaç olduğu orada belirtildi. Alevi inanç ve öğretisi meselesi, özgürlükçü laiklik, ülkenin hızlıca demokratikleşmesi meselesinde de kendimizce uygun bulduğumuz önemli ifadeler parti programına geçmek üzere iletildi. Yani samimi gruplar, kendi eksenlerinde mücadele veriyorlar ve saygı duymak gerekir. Ama bu partinin kuruluş aşamasında olsun, sonradan olsun katılmam söz konusu değildir. Bu tür iddialara üzülüyorum" ifadelerini kullandı.

Müslüm Doğan, artık siyaset yapmak istemediğini ifade etti.

HDP'nin kurucu MYK üyesi olan Müslüm Doğan, 7 Haziran 2015 seçiminde İzmir milletvekili oldu. Yeniden seçime gidilmesi kararının ardından kurulan seçim hükümetinde Kalkınma Bakanı olarak görev yapan Doğan, 24 Haziran 2018 seçiminin sonrasında HDP'den istifa etti.