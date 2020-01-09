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HDP'li Gergerlioğlu: "Dünya çok tehlikeli bir yere gidiyor"

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Dünya çok tehlikeli bir yere gidiyor.

09.01.2020 15:12 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:12HDP'li Gergerlioğlu:
HDP Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Dünya çok tehlikeli bir yere gidiyor. Bölgede artan bir tansiyon var. Önemli olan bu tansiyonu düşürmek ve barışın yolunu açabilmek." dedi.
Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 'nin önemli bir jeopolitik bölgede bulunduğunu belirterek, "Bu bölgedeki dini ve etnik çeşitliliğin oluşturabileceği sorunları çözebilecek tek anlayış, insan hakları anlayışı; barış adalet ve özgürlük perspektifidir." ifadelerini kullandı.
Türkiye'deki sorunları barışçıl bir şekilde çözmeyi düşünmeyen devlet anlayışının, komşularla olan ilişkileri de bozduğunu savunan Gergerlioğlu, şöyle konuştu:
"Suriye'ye yapılan müdahale ve ardından Libya tezkeresi ile olan gelişmeler Türkiye için son derece sıkıntılı bir durum oluşturdu.
Türkiye'deki sorunların barışçıl bir anlayışla çözülmesi gerektiğini ve Suriye ile Libya'da da aynı barışçıl anlayışın olması gerektiğini söylüyoruz. Dünya çok tehlikeli bir yere gidiyor. Bölgede artan bir tansiyon var. Önemli olan bu tansiyonu düşürmek ve barışın yolunu açabilmek."

Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Kocaeli, Türkiye, Politika

Kaynak: AA

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