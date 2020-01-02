Haberler » Politika » HDP'li Gergerlioğlu: 'Libya tezkeresi kabul edilecek bir hadise değil' - Haberler

HDP'li Gergerlioğlu: "Libya tezkeresi kabul edilecek bir hadise değil"

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Libya tezkeresi kabul edilecek bir hadise değil. Apar topar Meclise getirildi ve bir an evvel onay alınmak isteniyor.

02.01.2020 11:40 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:40 HDP'li Gergerlioğlu:
HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, " tezkeresi kabul edilecek bir hadise değil. Apar topar Meclise getirildi ve bir an evvel onay alınmak isteniyor." dedi.
Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2019 yılının yoğun insan hakları ihlalleriyle geçtiğini savundu.
'ye ilişkin OECD verilerini paylaşan Gergerlioğlu, eğitimin 17 yıllık AK Parti iktidarları döneminde gelebileceği en kötü yere geldiğini öne sürdü.
Mecliste, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin bugün görüşüleceğini anımsatan Gergerlioğlu, şunları söyledi:
"Libya tezkeresi kabul edilecek bir hadise değil. Apar topar Meclise getirildi ve bir an evvel onay alınmak isteniyor. Suriye'de batağa saplanmış bir Türkiye'den sonra Suriye'deki birtakım silahlı grupları da alarak Libya'da taraf olmak, savaşa girmek kabul edilecek bir hadise değil. Türkiye, maalesef bunu yapmaya çalışıyor. Bugün buna şiddetle karşı çıkmaya çalışacağız. Türkiye, yenilmesi muhtemel olan iktidar güçlerinin yanında yer almaya, cadı kazanına dönmüş Libya kazanına girmeye çalışıyor. Buradan Türkiye'nin çok büyük zararla çıkacağını düşünüyoruz. Bizim temennimiz bu tezkere Meclisten geçmesin."
Gergerlioğlu, 2019 yılında çok vahim insan hakları ihlalleri yaşandığını ifade ederek, "KHK'lilere yönelik insanlık dışı soykırım uygulamalarını gördük. Yüzbinlerce KHK'li bu yaşamdan ötelenmeye, yok edilmeye çalışıldı. 20. yüzyılın Nazi uygulamalarının bir benzeri 21. yüzyılda Türkiye'de yapıldı. Düşman hukuku uygulandı." diye konuştu.

Halkların Demokratik Partisi, Türkiye, Kocaeli, Libya, Politika

Kaynak: AA

Politika

Son Dakika Haberleri

13:01   540 gram doğan Sümeyye bebek, kör olmaktan kurtuldu - Haberler
12:58   KKTC'den EastMed yorumu: Coğrafi gerçeklere aykırı, ekonomik akla uygun değil - Haberler
12:55   Evinde sahte içki ünitesi ile yakalandı - Haberler
12:52   ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Abdülmehdi ile telefonda görüştü - Haberler
12:49   Dört katlı binada çıkan yangın korkuttu - Haberler
12:37   Son Dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Libya tezkeresine "hayır" oyu vereceğiz - Haberler
12:09   Mobil PTT şubesinden para çalan şahıs ayakkabısından teşhis edilerek yakalandı - Haberler
11:57   Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Haberler
11:52   Tayvan Genelkurmay Başkanı'nın öldüğü helikopter kazasından ilk görüntüler geldi - Haberler
11:49   Ayder Yaylası'nda tatilciler, kar altında horon keyfi yaptı - Haberler
2.01.2020 13:08:32