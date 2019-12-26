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HDP'li Gergerlioğlu: "OHAL Komisyonunun lağvedilmesi gerekiyor"

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "OHAL Komisyonunun kapatılması ve lağvedilmesi gerektiğini tekrar söylüyorum.

26.12.2019 14:00 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:00 HDP'li Gergerlioğlu:
HDP Ömer Faruk Gergerlioğlu, "OHAL Komisyonunun kapatılması ve lağvedilmesi gerektiğini tekrar söylüyorum. Bu kararlara itibar etmiyoruz." dedi.
Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresinin bir yıl daha uzatıldığını söyledi.
Komisyonun, anayasa ve hukuku çiğneyen bir anlayışla ortaya çıktığını öne süren Gergerlioğlu, "OHAL Komisyonu adeta KHK'leri doğrulama amacıyla kurulmuştu ve ona uygun oranlarda bir cevap veriyordu. Yüzde 93 oranında ret cevabı veriyordu." ifadesini kullandı.
OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun verdiği bazı kararları aktaran Gergerlioğlu, "OHAL Komisyonunun kapatılması ve lağvedilmesi gerektiğini tekrar söylüyorum. Bu kararlara itibar etmiyoruz. Komisyon, idarenin kararlarını doğrulayan bir yerdir. Sonuçları hukuki değildir." görüşünü savundu.
Gergerlioğlu, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işkence iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "ciddi bir yanıt vermek yerine kendisini FETÖ'cü olmakla itham ettiğini" ileri sürdü.

Halkların Demokratik Partisi, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Milletvekili, Kocaeli, Politika

Kaynak: AA

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