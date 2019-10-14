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HDP'li grup polise saldırdı

HDP'li grup polise saldırdıDİYARBAKIR - Diyarbakır'da HDP'li bir grup, parti binası önünde açıklama yapılmasına izin verilmemesi üzerine polise saldırdı.

14.10.2019 16:00
HDP'li grup polise saldırdı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da HDP'li bir grup, parti binası önünde açıklama yapılmasına izin verilmemesi üzerine polise saldırdı.
Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin güvenliğini sağlayan polis ekipleri HDP'lilerin saldırısına uğradı. Güvenlik güçleri, HDP'lilerin parti binası önünde açıklama yapmak istemesine izin vermedi. Yaşanan gerginlik sırasında parti binasına giren HDP'liler, burada polislere saldırdı. Bazı kişiler polislere tekme ve yumruklarla saldırırken, bazı kişiler de polis ekiplerine masa ve kırılan masa parçalarını fırlattı.
Olayda bir polis hafif yaralanırken, bu sırada oturma eylemi yapan aileler ise güvenlik nedeni ile farklı bir noktada bekletildi.
HDP'li grup polise saldırdı

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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