Haberler » Güncel » HDP'li Hakkari Belediye Başkanı tutuklandı

HDP'li Hakkari Belediye Başkanı tutuklandı

Hakkari'de yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Cihan Karaman tutuklandı.

17.10.2019 16:24HDP'li Hakkari Belediye Başkanı tutuklandı
Hakkari'de yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Cihan Karaman tutuklandı.
Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında iki gün önce gözaltına alınan Karaman, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarıldı.
Savcılıktaki sorgunun ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Karaman "silahlı terör örgütüne olmak" suçundan tutuklandı.
Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar ve Belediye Meclis Üyesi İrfan Sarı'nın savcılıktaki işlemleri sürüyor.

Halkların Demokratik Partisi, Karaman, Hakkari, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:10 Mağdurlar, emniyetten sağlık kontrolüne götürülen emlak dolandırıcılarına tepki gösterdi
18:10 İstanbul-öğrencilerden yök'e 14 bölümde özel yetenek sınavının kaldırılması protestosu
18:10 Spor hürser tekinoktay'ın listesi belli oldu
18:10 Alanya'da toplantıya katıldı
18:10 (Ek Bilgiyle)DEPREMDE CAMİNİN MİNARESİ YIKILMIŞTI; DİĞER MİNARENİN SÖKÜMÜ YAPILIYOR
18:08 Hırsızlık yaparken ev sahibine yakalandılar
18:03 Turan İlteber Yalçın son yolculuğuna uğurlandı
17.10.2019 18:11:35