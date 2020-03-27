Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

HDP'li Halfeli Belediye Başkanı Safa tutuklandı

Iğdır'da görevden alınan HDP'li Halfeli Belde Belediye Başkanı Hasan Safa tutuklandı.

27.03.2020 21:46 | Son Güncelleme: 27.03.2020 21:49
HDP'li Halfeli Belediye Başkanı Safa tutuklandı
Iğdır 'da görevden alınan HDP'li Halfeli Belde Belediye Başkanı Hasan Safa tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır'da terör soruşturması kapsamında yerine kayyum atanan HDP'li Halfeli Belde Belediye Başkanı Hasan Safa tutuklandı. HDP'li Halfeli Belde Belediye Başkanı Hasan Safa 5 gün önce gözaltına alınmıştı. Jandarmadaki sorgusunun ardından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Safa, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Iğdır Valiliği tarafından Karakoyunlu Kaymakamı Lütfullah Göktaş, Halfeli Belde Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmişti. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Halkların Demokratik Partisi, Hasan Safa, Halfeli, Iğdır, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››HDP'li Halfeli Belediye Başkanı Safa tutuklandı - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

22:53: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde de maalesef 92 can kaybı vardır" - Haberler 22:49: Manisa Emniyeti'nden otobüslerde korona virüs denetimi - Haberler 22:49: Aydınlatma direğine çarptı, aracını bırakıp kaçtı - Haberler 22:44: İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio: Avrupa Birliği ülkeleri koronavirüs için ortak aşı üretmeli - Haberler 22:43: Kazaya neden olan sürücü kaçtı - Haberler 22:09: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde açıkladı 21:36: Koronaya yakalanan Boris Johnson'ın virüsü hafife aldığı sözleri tekrar gündem oldu: Ben sürekli tokalaşıyorum - Haberler 21:02: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs aşısı minimum 12-18 ay uzakta 19:59: Fransa'da, daha önce hiçbir hastalığı olmayan 16 yaşındaki kız koronavirüsten hayatını kaybetti - Haberler 17:56: Rize'de boşandığı eşini cadde ortasında vuran kişi: Sosyal medya hesabı açtığı için yaptım - Haberler 17:09: Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir - Haberler 16:50: Buckingham Sarayı: Kraliçe en son 11 Mart'ta Başbakan Johnson'la görüştü - Haberler