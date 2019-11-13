Haberler » Güncel » HDP'li İdil Belediyesine görevlendirme - Haber

HDP'li İdil Belediyesine görevlendirme

Şırnak'ta terör soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan İdil Belediye Belediye Başkanı Songül Erden'in yerine Kaymakam Zafer Sağ, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

13.11.2019 08:46 | Son Güncelleme: 13.11.2019 08:46HDP'li İdil Belediyesine görevlendirme
'ta terör soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan Belediye Belediye Başkanı Songül Erden'in yerine Kaymakam Zafer Sağ, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İdil Belediye Başkanı Songül Erden'in "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan Şırnak 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılamasının sürdüğü, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Erden'in hakkında devam eden bahse konu adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak Anayasanın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47. maddesine istinaden İçişleri Bakanlığınca geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı aktarılan açıklamada, Belediye Kanunu'nun 45. ve 46. maddeleri kapsamında İdil Kaymakamı Zafer Sağ'ın, belediye başkan vekili olarak görevlendirildiği belirtildi.

Songül Erden, Şırnak, İdil, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:52 Meslekten ihraç edilen FETÖ şüphelisi eski yarbay, hücre evinde yakalandı
10:52 Balıkesir'de eşzamanlı uyuşturucu operasyonu
10:46 Lösemili çocuklar Kepez'i gezdi
10:51 Liseye 'Edebiyat Sokağı' kurdu
10:51 ESENYURT'TA BATTANİYE ÇALDIKLARI YERE YİNE GELİNCE YAKALANDILAR
10:25 Bahçeli'den Erdoğan'ın ABD ziyaretine destek: Tarihi ziyareti tartışmaya açmak, Türkiye'ye haksızlıktır
10:22 İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na zam tepkisi: Bize söz vermiştiniz
10:18 Erdoğan ile Trump'ın görüşmesi öncesi, dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum
09:48 Çalışan annelere aylık 1.300 liralık destek için başvurular bugün başlıyor
09:46 Terör örgütü PKK'ya yönelik Kıran-6 Operasyonu, 2 bin 360 personelin katılımıyla başladı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
20:37 Son Dakika: Fahrettin Altun: ABD ile yeni bir sayfa açmaya hazırız
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12:25 "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
13.11.2019 10:52:26