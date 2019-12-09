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HDP'li iki belediye başkanı tutuklandı

Van'ın Muradiye, Özalp ve Başkale ilçesinde yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP'li Muradiye ve Özalp belediye başkanları ile bir meclis üyesi tutuklandı, Başkale Belediye Başkanı ile Muradiye meclis üyesi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

09.12.2019 21:58 | Son Güncelleme: 09.12.2019 21:58HDP'li iki belediye başkanı tutuklandı
Van'ın , ve ilçesinde yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP'li Muradiye ve Özalp belediye başkanları ile bir meclis üyesi tutuklandı, Başkale Belediye Başkanı ile Muradiye meclis üyesi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "Terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak" ve "Terör örgütü propagandası" suçlarından gözaltına alınan, aralarında HDP'li Muradiye Belediye Başkanı Yılmaz Şalan, Özalp Belediye Başkanı Yakup Almaç, Başkale Belediye Başkanı Erkan Acar'ın da bulunduğu 5 şüpheli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Muradiye Belediye Başkanı Şalan, Özalp Belediye Başkanı Almaç ile Meclis Üyesi Dilan Örenci tutuklandı. Başkale Belediye Başkanı Acar ve Muradiye Meclis Üyesi Leyla Balkan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Halkların Demokratik Partisi, Muradiye, Başkale, Özalp, Güncel

Kaynak: AA

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