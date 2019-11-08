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HDP'li İpekyolu belediye başkanı Azim Yacan terör soruşturmasında gözaltına alındı

Van merkez İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan ile meclis üyesi Şehzade Kurt, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütünün propagandasını yapma suçundan gözaltına alındı.

08.11.2019 08:03 | Son Güncelleme: 08.11.2019 08:58

Van'ın İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan ve Eş Başkan Şehzade Kurt, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarım devam ettiği belirtildi.

ÖRGÜTSEL DÖKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Açıklamanın devamında ise, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütünün propagandasını yapma suçundan 2 şüpheliye yönelik; 08 Kasım 2019 günü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan ile meclis üyesi Şehzade Kurt, isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve ikamet aramasında; çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi" denildi.

HDP'li İpekyolu belediye başkanı Azim Yacan terör soruşturmasında gözaltına alındı

Halkların Demokratik Partisi, Azim Yacan, İpekyolu, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


YORUMLAR (11)
ADINIZI YAZIN ETHEM KİRAZ: BUNLAR AVRUPADA OLSA HEMEN KAYBEDERLERHEM MAAŞ ALACAKSIN HEM İHANET EDECEKSİN ZEHİR ZIKIM OLSAUN ALDIĞINIZ MAAŞLAR
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HHHHHGFGF: KARSA DA BEKLİYORUZ
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FATİH: bunu kim belediye başkanı yapmış :):):)
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DERİN GÖLGE: bu ülkeyi bölemiyorsunuz artık bunu anlayın bu kadar mal olmayın
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CABBAR: elinize sağlık
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BOZKURT: 1 tane bile kalmayana kadar Temizliğe Devam. . . Helal Bey SÜLEYMAN SOYLU. . !!
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HAKAN GULER: hem devletten maaş alacan hem devletin kuyusunu kazacan yok öyle
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4949: muş belediyelerinede kayyum atansın
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OBEN: hdp''in tüm teşkilatları teröre destek veriyor var olan amaçları bu zaten
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ADINIZI YAZIN: ne kadar hain varsa hepsinin içeri atılması lazım. . . devam
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