Haberler » Güncel » HDP'li isim, Türk askerlerine dua eden Kılıçdaroğlu'na sert çıktı: Ataların mezarda ters dönüyordur

HDP'li isim, Türk askerlerine dua eden Kılıçdaroğlu'na sert çıktı: Ataların mezarda ters dönüyordur

Geçmiş dönem HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, sosyal medya hesabından Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten askerlerimize iyi dileklerini ileten CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na "Ataların mezarda ters dönüyordur" ifadeleriyle tepki gösterdi.

09.10.2019 18:11

Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlere karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.

TÜRK ASKERLERİNE İYİ DİLEKLERİNİ İLETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da "Dualarımız, kahraman askerlerimizin burnu dahi kanamadan #BarışPınarıHarekatı'nın bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için… Allah evlatlarımızı korusun, Allah evlatlarımızı muzaffer eylesin." diye tweet atarak, Türk askerine iyi dileklerini iletti.

"ATALARIN MEZARDA TERS DÖNÜYORDUR"

Geçmiş dönem HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp ise Kılıçdaroğlu'na, "Ataların mezarda ters dönüyordur" diyerek tepki gösterdi.

İşte Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı ve altına yapılan yorum;

HDP'li isim, Türk askerlerine dua eden Kılıçdaroğlu'na sert çıktı: Ataların mezarda ters dönüyordur

Halkların Demokratik Partisi, Barış Pınarı Harekatı, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel

Son Dakika Güncel Haberleri
21:39 Kastamonu Bilim Şenliği başladı
21:38 YPG/PKK'dan Cerablus'taki sivillere saldırı
21:37 'YaşaTIR' kanser hastalarına umut için Adana'da
21:37 - Sudanlı yetimlerden Türkiye'ye dua
21:35 Bakan varank: uluslararası güç odaklarının dâhil olduğu kirli tezgah var (5)
21:35 İstanbul'da 'barış pınarı harekatı' için camilerde sela okundu
21:35 Bakan varank uluslararası güç odaklarının dâhil olduğu kirli tezgah var (5-ek)
9.10.2019 21:40:47