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HDP'li Koç: "Ağrı'nın çözüm bekleyen ciddi problemleri var"

HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, "Ağrı'nın çözüm bekleyen ciddi problemleri var. Ağrı, her şeyden önce büyük kentlere ve hemen yanı başındaki kentlere göç vermek zorunda kalan bir il." dedi.

25.12.2019 13:10 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:10 HDP'li Koç:
HDP Milletvekili Abdullah Koç, "Ağrı'nın çözüm bekleyen ciddi problemleri var. Ağrı, her şeyden önce büyük kentlere ve hemen yanı başındaki kentlere göç vermek zorunda kalan bir il." dedi.
Koç, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Ağrı'nın nüfusunun 2-3 katı kadar başka illere göç verdiğini belirterek, göç meselesinin Ağrı'nın temel problemlerinden biri olduğunu ifade etti.
Ağrı'nın dünyada benzeri olmayan doğal güzelliklere sahip olduğunu anlatan Koç, "Ağrı'nın çözüm bekleyen ciddi problemleri var. Ağrı, her şeyden önce büyük kentlere ve hemen yanı başındaki kentlere göç vermek zorunda kalan bir il. İşsizlik oranının en yüksek olduğu ildir." diye konuştu.
Koç, Ağrı'nın Cumhuriyet kurulduğundan bu yana ihmal edildiğini savunarak, şunları söyledi:
"Sağlık anlamında ciddi sorunlar var. Acil hastaların hayati tehlikesi söz konusu çünkü Ağrı'da müdahale edecek tam teşekküllü bir hastane söz konusu değildir. İçme sularında sıkıntılar yaşanıyor."
Abdullah Koç, Ağrı Dağı'nın uzun zamandır kapalı olduğu dağcılık faaliyetlerine yeniden açılmasını istedi.

Halkların Demokratik Partisi, Abdullah Koç, Ağrı, Politika

Kaynak: AA

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