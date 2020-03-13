HDP'li Koç: "Dezenfektan ve temizlik ürünlerinin fiyatları sabitlenmeli"
HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidi karşısında piyasadaki bazı ürünlerde haksız fiyat artışı görüldüğünü belirterek, dezenfektan ve temizlik ürünlerinin fiyatlarının devlet eliyle sabitlenmesi gerektiğini söyledi.
13.03.2020 12:56 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:56
HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidi karşısında piyasadaki bazı ürünlerde haksız fiyat artışı görüldüğünü belirterek, dezenfektan ve temizlik ürünlerinin fiyatlarının devlet eliyle sabitlenmesi gerektiğini söyledi.
Koç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Nevruz Bayramı etkinliklerinin salgın ihtimaline karşı iptal edilmesi nedeniyle bu sene alanlarda olmayacaklarını belirtti.
Koronavirüs salgınına değinen Koç, piyasada çeşitli ürünlerde haksız fiyatlandırma olduğunu, tekelleşen marketlerin fiyat istikrarını bozduğunu ifade etti.
Krizi fırsata çevirmeye çalışanlara karşı ciddi tedbir alınmasını isteyen Koç, "Hijyen ürünleri ve bazı tıbbi ekipmanlarla ilgili haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında derhal harekete geçilmesini öneriyoruz. Dezenfektan ürünleri ve temizlik malzemelerinin fiyatları devlet eliyle sabitlenmeli." diye konuştu.
Koç, evsizlere, yaşlılara, sığınmacı ve ihtiyaç sahibi ailelere bedelsiz gıda yardımı sağlanması gerektiğini de dile getirdi.
Salgın ihtimaline karşılık özellikle su ve elektrik faturalarının 6 ay ya da bir yıla yakın süre devlet tarafından karşılanmasını talep eden Koç, 14 yaşından küçük çocuğu bulunanlardan en az bir ebeveynin ücretli izinli sayılması gerektiğini kaydetti.
Koç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Nevruz Bayramı etkinliklerinin salgın ihtimaline karşı iptal edilmesi nedeniyle bu sene alanlarda olmayacaklarını belirtti.
Koronavirüs salgınına değinen Koç, piyasada çeşitli ürünlerde haksız fiyatlandırma olduğunu, tekelleşen marketlerin fiyat istikrarını bozduğunu ifade etti.
Krizi fırsata çevirmeye çalışanlara karşı ciddi tedbir alınmasını isteyen Koç, "Hijyen ürünleri ve bazı tıbbi ekipmanlarla ilgili haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında derhal harekete geçilmesini öneriyoruz. Dezenfektan ürünleri ve temizlik malzemelerinin fiyatları devlet eliyle sabitlenmeli." diye konuştu.
Koç, evsizlere, yaşlılara, sığınmacı ve ihtiyaç sahibi ailelere bedelsiz gıda yardımı sağlanması gerektiğini de dile getirdi.
Salgın ihtimaline karşılık özellikle su ve elektrik faturalarının 6 ay ya da bir yıla yakın süre devlet tarafından karşılanmasını talep eden Koç, 14 yaşından küçük çocuğu bulunanlardan en az bir ebeveynin ücretli izinli sayılması gerektiğini kaydetti.
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Kaynak: AA
Etiketler : Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Koronavirüs, Ağrı, Politika
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