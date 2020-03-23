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HDP'li Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan'a "terör" gözaltısı

Terör soruşturması kapsamında HDP'li Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan, gözaltına alındı.

23.03.2020 23:44 | Son Güncelleme: 23.03.2020 23:44
HDP'li Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan'a
Terör soruşturması kapsamında HDP'li Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan, gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Mercan, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Mercan'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.
Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak", Silvan Belediye Başkanı Naşide Toprak hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak", Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak", görevden alınan Yenişehir Belediye Başkanı Belgin Diken hakkında "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" Lice Belediye Başkanı Mercan hakkında ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturması kapsamında Kaya, Toprak, Akkul ve daha önce İçişleri Bakanlığınca görevden alınan Yenişehir Belediye Başkanı Diken gözaltına alınmıştı.
İçişleri Bakanlığınca ayrıca görevden alınan Kaya, Toprak, Akkul ve Mercan'ın yerlerine görevlendirme yapılmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler : Halkların Demokratik Partisi, Tarık Mercan, Lice, Güncel

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