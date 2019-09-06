HDP'li vekil, Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelere selam verdi

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde ailelerin oturma eylemi 4. gününe girerken, eyleme katılan aile sayısı 11'e yükseldi.

Ailelerin kaldırılması için güvenlik güçleriyle konuşan HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz'in ailelere Kürtçe "Merhaba, kolay gelsin" sözü gerginlik yaşanmasına sebep oldu.

KISA SÜRELİ GERGİNLİK YAŞANDI

HDP il binası önünde eylem yapan ailelerin kaldırılması için güvenlik güçleriyle konuşan HDP'li Milletvekili Saliha Aydeniz, il binasına girerken ailelere Kürtçe "Merhaba, kolay gelsin" dedi. Ailelerin Aydeniz'e tepki göstermesi üzerine kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

AİLELER: EYLEMİ SONLANDIRMAYACAĞIZ

Yaşanan gerginliğin ardından anneler çocuklarını geri istediklerini belirterek, evlatları gelmeden oturma eylemlerini sonlandırmayacaklarını ifade ettiler.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'da yaşayan Hacire Akar, HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet Akar için 22 Ağustos'ta HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatmıştı.

Oğlunu teröre kurban vermemek için başlattığı oturma eylemi sonuç veren anne Akar, kararlı mücadelesiyle 24 Ağustos'ta oğluna kavuşmuş, çocukları dağa kaçırılan diğer annelere de örnek olmuştu.