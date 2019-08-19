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HDP'li üç belediyeye kayyum atanmasını protesto etmek isteyen HDP'li vekillerin yürüyüşüne izin verilmedi

Van, Mardin ve Diyarbakır belediyelerine kayyum atanmasının ardından Taksim Meydanı'nda basın açıklaması yapmak isteyen HDP'li vekillere polis izin vermedi.

19.08.2019 16:12
HDP'li üç belediyeye kayyum atanmasını protesto etmek isteyen HDP'li vekillerin yürüyüşüne izin verilmedi

HDP'li Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanları, İçişleri Bakanlığı tarafından görevlerinden uzaklaştırıldı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, haklarında terör suçlarından soruşturma bulunan Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının yerine yeni görevlendirme yapıldı. Bu kapsamda, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan görevlerinden uzaklaştırıldı.

Diyarbakır'a Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin'e Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van'a Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

AHMET ŞIK: HAKLI OLAN BİR ŞEYİ BİZE YASAKLADILAR

Van, Mardin ve Diyarbakır belediyelerine atanan kayyum sonrasında da HDP İstanbul İl Başkanlığından milletvekilleri Taksim Meydanı'nda basın açıklaması yapmak istedi. Ancak HDP'lilere polis izin vermedi.

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık "Haklı olan bir şeyi bize yasakladılar" dedi.

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