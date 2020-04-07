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HDP'li Mızraklı'nın KCK yapılanmasında yer aldığı ortaya çıktı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca terör soruşturması kapsamında görevinden alındıktan sonra hakkında terör örgütü üyeliğinden açılan davada 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'nın, KCK'nın sözde Türkiye Meclisi içinde doğal delege...

07.04.2020 09:59 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:43

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca terör soruşturması kapsamında görevinden alındıktan sonra hakkında terör örgütü üyeliğinden açılan davada 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı 'nın, KCK'nın sözde Türkiye Meclisi içinde doğal delege olarak illegal faaliyetlerde bulunduğu ve sağlık komitesinde yer aldığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında, 19 Ağustos 2019'da Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı, 22 Ekim 2019'da tutuklandı. Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek' suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Mızraklı, 3 Mart günü görülen duruşmada 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapisle cezalandırdı.

Mahkeme, kararın gerekçesini açıkladı. Gerekçede, Mızraklı'nın belediye başkanı seçilmeden önce çalıştığı özel hastanede hasta kaydı girişi yapılmadan Lice'de yaralanan bir teröriste bağırsak ameliyatı yaptığı belirtildi. Gerekçeli kararda, Mızraklı'nın terör örgütü yöneticileriyle sıklıkla görüştüğü, KCK'nın sözde Türkiye Meclisi içinde doğal delege olarak illegal faaliyetlerde bulunduğu belirtildi. Mızraklı'nın ayrıca KCK yapılanmasına dahil olup sağlık komitesinde yer aldığı bildirildi. Terör örgütü üyelerine Mızraklı'nın sürekli yardım ettiği, örgüt propagandasına dönüşen eylemlere katılarak, sosyal paylaşımlarının da terör örgütünün ideolojisini benimser nitelikle olduğu gerekçede kaydedildi.

Gerekçeli kararda, Mızraklı'nın terör örgütü üyeleri arasında kayıt altına alınamayan para transferlerine kuryelik yaptığına da yer verilirken, bu faaliyetlerin terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olmadan, örgütle organik bağ kurmadan mümkün olamayacağı ifade edildi.


HDP’li Mızraklı’nın KCK yapılanmasında yer aldığı ortaya çıktı

Kaynak: DHA

Etiketler: Diyarbakır, Mızraklı, Türkiye, Güncel
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