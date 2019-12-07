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HDP'li Muradiye Belediye Başkanı Yılmaz Şalan görevden alındı

Van'da hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP'li Muradiye Belediye Başkanı Yılmaz Şalan görevinden uzaklaştırıldı, yerine "belediye başkan vekili" olarak Kaymakam Erkan Savar görevlendirildi.

07.12.2019 10:18 | Son Güncelleme: 07.12.2019 10:36HDP'li Muradiye Belediye Başkanı Yılmaz Şalan görevden alındı
'da hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Yılmaz Şalan görevinden uzaklaştırıldı, yerine "belediye başkan vekili" olarak Kaymakam Erkan Savar görevlendirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Muradiye Belediye Başkanı Yılmaz Şalan hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarında yürütülen soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Şalan hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yürütülen 2019/22728 sayılı soruşturma dosyası kapsamında 6 Aralık'ta gözaltına alındığı ve gözaltı sürecinin devam ettiği anlaşıldı. Şalan, hakkında devam eden adli işlem süreçleri ve Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2019/22728 sayılı soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alınmış olması göz önünde bulundurularak, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddelerine istinaden İçişleri Bakanlığımızın 6 Aralık tarihli onayıyla geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldı."
Açıklamada, Belediye Kanunu'nun 45/2 ve 46'ncı maddeleri gereği Muradiye Kaymakamı Erkan Savar'ın "belediye başkan vekili" olarak görevlendirildiği bildirildi.

Halkların Demokratik Partisi, Alaaddin Yılmaz, Muradiye, Van, Güncel

Kaynak: AA

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