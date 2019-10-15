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HDP'li Nusaybin Belediye Başkanına terörden gözaltı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen operasyonda HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı ve 2 belediye meclis üyesi gözaltına alındı.

15.10.2019 09:18HDP'li Nusaybin Belediye Başkanına terörden gözaltı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen operasyonda HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı ve 2 belediye meclis üyesi gözaltına alındı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adreslerine düzenlenen operasyonda HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz, Nusaybin Belediyesi meclis üyeleri Mehmet Emin Alkan ve Ferhat Kut yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Öte yandan polis ekiplerince Nusaybin Belediyesinde de arama yapıldı.

Halkların Demokratik Partisi, Nusaybin, Mardin, Güncel

Kaynak: AA

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