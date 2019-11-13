HDP'li Öcalan: "Sorunların çözümünden uzak devlet aklıyla karşı karşıyayız"

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, "Kürt düşmanlığından vazgeçilmesi gerekiyor. 40 yıldır yaşanan bir çatışma vardır ve 10 binlerce insan yaşamını yitirmiştir. Devletin soğukkanlı olması gerekiyor. Sorunların çözümünden uzak bir devlet aklıyla karşı karşıyayız." dedi.

Öcalan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'da HDP gençlik meclisine yönelik düzenlenen operasyonda 36 kişinin gözaltına alındığını, gözaltına alınan kişilerin bulundukları illerde işkenceye maruz kaldıklarının iddia edildiğini belirtti.

AK Parti hükümetlerinin bir döneminde "işkenceye sıfır tolerans" denildiğini ancak bu durumun artık gözardı edildiğini öne süren Öcalan, "Artık darp sıradanlaşmış, çıplak arama gibi insanları rencide eden uygulamalar en üst seviyeye ulaşmıştır." ifadesini kullandı.

Öcalan, "Kürt meselesinin" içinden çıkılmaz bir hal aldığını, uluslararası bir boyuta taşındığını belirterek, "2015 yılından beri yoğun bir çatışma sürecinden geçiyoruz. Yüzde 90'ı Kürt halkından oluşan bölgelerin seçilmiş belediye başkanlarını görevden alıyorsunuz. Bin yıllık kardeşlikten bahsediyorsunuz ama gereğini yerine getirmiyorsunuz. Hepimiz kaybediyoruz. Bir an önce bu Kürt düşmanlığından vazgeçilmesi gerekiyor. 40 yıldır yaşanan bir çatışma vardır ve 10 binlerce insan yaşamını yitirmiştir. Devletin soğukkanlı olması gerekiyor. Sorunların çözümünden uzak bir devlet aklıyla karşı karşıyayız."

Kaynak: AA