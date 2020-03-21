HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu: KHK’lı doktorlar da koronavirüs salgınına karşı görev alacak

KHK ile görevden alınmış doktorlar da pandemiye karşı görev alacaklar. Bu haberi HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu verdi.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, KHK'lı doktorlar için bir haber verdi.

KHK'LILARA SAHA AÇIKLACAK

Ömer Faruk Gergerlioğlu, 15 bin sağlık emekçisinin KHK'lı olduğunu Bakan'a aktardığını ve salgın hastalığın yaygınlaştığı Türkiye'de bunların da değerlendirilmesi gerektiğini belirttiğini söyledi. Koca'nın salgın nedeniyle açılan pandemi hastaneler olduğu ve KHK'lıların burada çalışmasına izin verileceği yönünde bir açıklama yaptığını söyleyen Gergerlioğlu, "Onlara saha açılacağını söyledi ama işe iade edileceğine dair bir şey söylemedi" diye konuştu.