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HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu: KHK'lı doktorlar da koronavirüs salgınına karşı görev alacak

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yla konuştuğunu ve KHK ile görevden alınmış doktorların da salgına karşı pandemi hastanelerinde çalışacaklarını söyledi.

21.03.2020 22:39 | Son Güncelleme: 21.03.2020 23:04

KHK ile görevden alınmış doktorlar da pandemiye karşı görev alacaklar. Bu haberi HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu verdi.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, KHK'lı doktorlar için bir haber verdi.

KHK'LILARA SAHA AÇIKLACAK

Ömer Faruk Gergerlioğlu, 15 bin sağlık emekçisinin KHK'lı olduğunu Bakan'a aktardığını ve salgın hastalığın yaygınlaştığı Türkiye'de bunların da değerlendirilmesi gerektiğini belirttiğini söyledi. Koca'nın salgın nedeniyle açılan pandemi hastaneler olduğu ve KHK'lıların burada çalışmasına izin verileceği yönünde bir açıklama yaptığını söyleyen Gergerlioğlu, "Onlara saha açılacağını söyledi ama işe iade edileceğine dair bir şey söylemedi" diye konuştu.

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NE OLMUŞTU?

Dün alınan kararla uzmanlık eğitimi alan hekimler salgın hastanelerinde 3 ay süreyle görev alabilecek.

HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu: KHK’lı doktorlar da koronavirüs salgınına karşı görev alacak

Haberin Videosu :

Halkların Demokratik Partisi'li Ömer Faruk Gergerlioğlu: KHK'lı doktorlar da koronavirüs salgınına karşı görev alacak
Etiketler : Halkların Demokratik Partisi, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kocaeli, Sağlık, Güncel

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