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HDP'li Paylan, koronavirüs önlemlerini eleştirdi Açıklaması

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "Temel ihtiyaçlar noktasında sağlıklı beslenmeyen bir toplum, sağlıklı olamaz." dedi.

10.04.2020 16:52 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:52
HDP'li Paylan, koronavirüs önlemlerini eleştirdi Açıklaması

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "Temel ihtiyaçlar noktasında sağlıklı beslenmeyen bir toplum, sağlıklı olamaz." dedi.

Paylan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs salgınının Türkiye 'de ortaya çıkmasının üzerinden 45 gün geçtiğini, iktidarın, vatandaşların sağlığı ve ekonomik tedbirler konularını görüşmek üzere muhalefetin davetine yaklaşmadığını savundu.

Paylan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Meclis'e 62 maddelik torba geldi, iki tane çok önemli konu var. Bunlardan ilki bizim talebimiz olan 'bu krizde işten çıkarmalar yasaklansın, faaliyetini durduran işletmelerin yükü devlet ve işveren arasında paylaştırılsın'dı. Devlet bunu duymadı. Krizin üzerinden 45 gün geçti ve milyonlarca insan işten çıkarıldı. İktidar şimdi getireceği teklifle, 'işten çıkarmalar yasaklansın' diyor. Bu teklif, gelecek hafta komisyonda görüşülecek. Yasanın yürürlüğe girmesi 30 Nisan'ı bulacak ve bu tarihe kadar milyonlarca insan işinden çıkarılmış olacak. Yani bu yasanın bir anlamı kalmayacak."

Türkiye'de açlık sınırının 2 bin 400 lira olduğunu, çıkarılması düşünülen yasa ile işçilere 1177 lira verilmesinin planlandığını ifade eden Paylan, "Temel ihtiyaçlar noktasında sağlıklı beslenmeyen bir toplum, sağlıklı olamaz. Yalnızca gıda harcamaları için 4 kişilik bir ailenin 2 bin 400 liraya ihtiyacı varsa vatandaşın geliri 2 bin 400 lira olmalıdır. 1177 lira maalesef açlığa mahkum etme önermesidir." diye konuştu.

Düzenlemeyle sosyal ağların verilerini Türkiye'ye taşıma şartı getirilmesinin son derece sakıncalı olduğunu ifade eden Paylan, "Bunlar uluslararası kuruluşlardır. Siz bu şirketlere 'verilerinizi Türkiye'ye taşıyın' derseniz, o şirketler onu taşımazlar. Çin bu yasayı çıkardıktan sonra, üç platform yasaklandı ve kapatıldı. Erdoğan da bu platformları kapatmak istiyor." görüşünü savundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Türkiye, Politika
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