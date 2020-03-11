HDP'li Paylan, koronavirüse karşı okulların tatil edilmesini istedi
HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmaması için anaokullarından üniversitelere kadar bütün okulların en az 15 gün süreyle tatil edilmesi çağrısında bulundu.
11.03.2020 14:46 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:46
HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmaması için anaokullarından üniversitelere kadar bütün okulların en az 15 gün süreyle tatil edilmesi çağrısında bulundu.
Paylan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında koronavirüsün bütün dünyada hızla yayıldığını, Türkiye'de bir vakanın görüldüğünü anımsattı. Virüsün daha çok kalabalıkların bulunduğu yerlerde yayıldığını belirten Paylan, okullarda eğitim gören öğrencilerin virüsün yayılmasına neden olabileceğine söyledi. Paylan, "Maalesef Türkiye'de çocuklarımızın okulları henüz tatil edilmedi. YÖK Başkanı ve Milli Eğitim Bakanı devreye girerek bir önce anaokullardan üniversitelere kadar bütün okulları en az 15 gün süreyle tatil etmelidir." görüşünü savundu.
Koronavirüsün sadece halk sağlığına değil ekonomiye de büyük darbe vurduğunu dile getiren Paylan, Çin, İran ve İtalya ekonomisinin durma noktasına geldiğini belirtti.
Paylan, İtalya'nın en önemli meydanlarının boş kaldığını, marketlerde gıda kalmadığını, esnafların iş yapamadığını ve işsizliğin de arttığını dile getirdi. Türkiye'de yaklaşık 8 milyon işsiz olduğunu, salgın nedeniyle yüzbinlerce kişinin işsizler ordusuna katılacağını savunan Paylan, "Ekonomi Bakanımız Berat Albayrak, ne hikmetse ekonomik etkileriyle ilgili tek bir kelime bile etmiyor. Bugünler sadece Sağlık Bakanı'nın değil Ekonomi Bakanı'nın da konuşması gerekiyor. Gelin başta Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri olmak üzere alınacak tedbirleri TBMM çatısı altında konuşalım." dedi.
Paylan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında koronavirüsün bütün dünyada hızla yayıldığını, Türkiye'de bir vakanın görüldüğünü anımsattı. Virüsün daha çok kalabalıkların bulunduğu yerlerde yayıldığını belirten Paylan, okullarda eğitim gören öğrencilerin virüsün yayılmasına neden olabileceğine söyledi. Paylan, "Maalesef Türkiye'de çocuklarımızın okulları henüz tatil edilmedi. YÖK Başkanı ve Milli Eğitim Bakanı devreye girerek bir önce anaokullardan üniversitelere kadar bütün okulları en az 15 gün süreyle tatil etmelidir." görüşünü savundu.
Koronavirüsün sadece halk sağlığına değil ekonomiye de büyük darbe vurduğunu dile getiren Paylan, Çin, İran ve İtalya ekonomisinin durma noktasına geldiğini belirtti.
Paylan, İtalya'nın en önemli meydanlarının boş kaldığını, marketlerde gıda kalmadığını, esnafların iş yapamadığını ve işsizliğin de arttığını dile getirdi. Türkiye'de yaklaşık 8 milyon işsiz olduğunu, salgın nedeniyle yüzbinlerce kişinin işsizler ordusuna katılacağını savunan Paylan, "Ekonomi Bakanımız Berat Albayrak, ne hikmetse ekonomik etkileriyle ilgili tek bir kelime bile etmiyor. Bugünler sadece Sağlık Bakanı'nın değil Ekonomi Bakanı'nın da konuşması gerekiyor. Gelin başta Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri olmak üzere alınacak tedbirleri TBMM çatısı altında konuşalım." dedi.
Kaynak: AA
Etiketler : Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Garo Paylan, Diyarbakır, Politika
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