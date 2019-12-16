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HDP'li Pekgözegü: "Asgari ücretin belirlenmesinde adaletsizlik var"

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, asgari ücretlilerin vergi dışı tutulmasını önerdi.

16.12.2019 11:38 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:38HDP'li Pekgözegü:
HDP Serpil Kemalbay Pekgözegü, asgari ücretlilerin vergi dışı tutulmasını önerdi.
Pekgözegü, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, asgari ücretin hem belirlenmesinde hem de vergilendirilmesinde adaletsizlik olduğunu belirterek, buna ilişkin iki kanun teklifi verdiğini bildirdi.
Hazırladıkları İş Kanunu ile Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'yle Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, çalışma ekonomisi, iktisat ve maliye bölümlerinden akademik kadrosu personeli ve öğrencileri tarafından seçilecek en fazla öğrencisi bulunan beş kamu üniversitesinden birer öğretim üyesi temsilcisi, TBMM'de temsil edilen siyasi partilerden en az birer temsilcinin de bulunmasını önerdiklerini aktardı.
"Sosyal adaleti sağlamak için bu kanun teklifleri önemli"
Asgari ücretlilerin vergi dışı tutulmasını öneren Pekgözegü, Meclis'e verdikleri 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile de sermaye sınıfına sağlanacak istisnaların yüzde 50'si kullanılarak sağlanacak kaynakların, asgari ücretin vergi dışı tutulması imkanını getireceğini söyledi.
Kurumlar vergisindeki istisnaların yüzde 100'den yüzde 50'ye indirilmesiyle toplam vergi hedefinin yüzde 10'u kadar yaklaşık 78 milyar liranın kaynak olarak kullanılabileceğini kaydeden Pekgözegü, "Asgari ücretten verginin kaldırılmasının kaynağı da sermayeye yapılan istisnalar ve desteklerin içerisinden tasarrufta bulunarak sağlanabilir." ifadelerini kullandı.
Asgari ücretlilerin ağır enflasyon koşullarında geçinemediklerini anlatan Pekgözegü, "Böyle bir dönemde sosyal adaleti sağlamak ve emekçilerin yaşam şartlarını iyileştirmek için bu kanun teklifleri önemli." dedi.

Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, İzmir, Politika

Kaynak: AA

Politika

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