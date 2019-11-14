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HDP'li Pekgözegü'den "2020 yılı bütçesi" eleştirisi

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, halkın ağırlaşan sosyal ve ekonomik sorunlarına çözüm üretilmediğini savunarak "82 milyon için değil bir avuç elit için bütçe hazırlanıyor.

14.11.2019 11:36 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:36HDP'li Pekgözegü'den
HDP Serpil Kemalbay Pekgözegü, halkın ağırlaşan sosyal ve ekonomik sorunlarına çözüm üretilmediğini savunarak "82 milyon için değil bir avuç elit için bütçe hazırlanıyor." dedi.
Pekgözegü, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ekonomik krizin insanları yaşamdan topluca vazgeçmeye kadar götürdüğünü söyledi.
İstanbul Fatih'te 4 kardeşin hayatına son vermesinin toplumda şoke etkisi yarattığını söyleyen Pekgözegü, "Aslında yıllardır yoksulluk temelli intiharlarla karşı karşıyayız. Buna rağmen hükümet bugüne kadar üç maymunu oynadı." diye konuştu.
Halkın geçinemediğini dile getiren Pekgözegü, "Halkın ağırlaşan sosyal ve ekonomik sorunlarına çözüm üretilmediğini görüyoruz. 82 milyon için değil bir avuç elit için bütçe hazırlanıyor. Bu durumun sorunları daha da büyüteceğini düşünüyoruz." dedi.
Halkın sorunlarının kulak ardı edildiğini, işsizlik ve pahalılığın artmasının her şeyi daha da ağırlaştırdığını öne süren Pekgözegü, zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapan politikalardan uzaklaşılması gerektiğini ifade etti. Mali durum testine tabi tutmadan, yurttaşlara ayrım gözetmeksizin temel gelirin, bir hak olarak sağlanabileceğini belirten Pekgözegü, şöyle konuştu:
"Bu, halkın vergilerinden oluşan bütçenin sermayedarlar, silah baronları için değil halk için kullanılmasıyla gerçekleştirilebilir. 2020 yılı bütçesinden 141 milyar lirayı aşkın miktarın savunma sanayisine ayrıldığını görüyoruz. 130 milyar lira civarında miktarın sermayenin teşvikleri, ayrıcalıkları, istisnaları ve muafiyetleri için öngörüldüğünü görebiliyoruz. Oysa mermiye değil, soğana bütçe ayırmalıyız."

Halkların Demokratik Partisi, Serpil Kemalbay Pekgözegü, Milletvekili, İzmir, Politika

Kaynak: AA

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