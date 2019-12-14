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HDP'li Pero Dündar: "AKP iktidarı yayılmacı politikalarını Afrin'de devam ettirdi"

HDP Mardin Milletvekili Pero Dündar, "AKP iktidarı yayılmacı politikalarını Afrin'de devam ettirdi.

14.12.2019 12:36 | Son Güncelleme: 14.12.2019 12:36HDP'li Pero Dündar:
HDP Pero Dündar, "AKP iktidarı yayılmacı politikalarını 'de devam ettirdi." dedi.
Dündar, Şırnak'ın Cizre ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik 14 Aralık 2015'te başlatılan ve 2016 yılında tamamlanan operasyonun yıl dönümü nedeniyle Meclis'te HDP'li milletvekilleri ile basın toplantısı düzenledi.
HDP'nin en yüksek oy aldığı yerlerin hedef haline getirildiğini savunan Dündar, "Diyarbakır'da 159, Mardin'de 48, Hakkari'de 23, Şırnak'ta 13, Bitlis'te 14, Muş'ta 7, Bingöl'de 7, Tunceli'de 6, Batman'da 6, Elazığ'da 2 ve Siirt'te 4 kez ilan edilen sokağa çıkma yasaklarında en az 1 milyon 809 bin kişinin özgürlük ve güvenlik hakkı ihlal edildi." diye konuştu.
Cizre'de hala 14 kişinin cenazesine ulaşılamadığını öne süren Dündar, "2015-2016 yılları boyunca yaşatılan yıkımdan sonra AKP iktidarı yayılmacı politikalarını Afrin'de devam ettirdi." ifadelerini kullandı.

Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Mardin, Afrin, Politika

Kaynak: AA

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