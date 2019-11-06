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HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oruç'tan "Biz terörist değiliz" çıkışı

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oruç, partisini ve kendisini teröristlerle eşit tutanlara tepki gösterdi. Meclis'teki suçlamalara sinirlenen Oruç, "Sizin bizi terörist olmakla suçlama hakkınız yok. Yalan, palavra şeyler konuşuyorsunuz." dedi.

06.11.2019 20:36 | Son Güncelleme: 06.11.2019 20:47

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oruç, TBMM Genel Kurulu'nda partisini terör örgütü PKK ile bir tutan diğer partilere tepki gösterdi. Oruç, "Sizin bizi terörist olmakla suçlama hakkınız yok. Yalan, palavra şeyler konuşuyorsunuz." dedi.

"BİZİ TERÖRİST OLMAKLA SUÇLAYAMAZSINIZ"

Meclis'te yine milletvekilleri arasında tartışma çıktı. HDPli Saruhan Oluç,partisini ve kendisini teröristlerle eşit tutanlara tepki gösterdi. Meclis'teki suçlamalara sinirlenen Oruç, yaptığı açıklamada "Sizin bizi terörist olmakla suçlama hakkınız yok. Bize 'terörist' diyenin alnını karışlarız! Yalan, palavra şeyler konuşuyorsunuz. Biz burada demokrasi, özgürlük, eşitlik ve adalet mücadelesi veriyoruz. Sizin bu saçma sapan laflarınıza kulak asmayız." ifadelerini kullandı.

HDP'Lİ BEŞTAŞ AK PARTİ'YE YÜKLENDİ

Öte yandan, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş da, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmasında AK Parti'ye "Bizi terörle suçlayanlar, FETÖ'yü doğuranlardır" sözleriyle yüklendi.

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oruç'tan

Halkların Demokratik Partisi, Saruhan Oluç, Güncel


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