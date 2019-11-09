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HDP'li Sezai Temelli ve Pervin Buldan hakkında terör soruşturması açıldı

HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan hakkında, "terör örgütü propagandası yapma" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama" suçlarından soruşturma başlatıldı. Ayrıca, HDP 27. dönem milletvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, Leyla Güven ve Berdan Öztürk hakkında da soruşturma başlatıldı.

09.11.2019 17:31 | Son Güncelleme: 09.11.2019 18:55

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan ile HDP Milletvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, Leyla Güven ve Berdan Öztürk hakkında, "terör örgütü propagandası yapma" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama" suçlarından soruşturma başlatıldı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMA SUÇUNDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başsavcılık, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamaları nedeniyle HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli hakkında soruşturma başlattı. Ayrıca HDP 27. dönem milletvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, Leyla Güven ve Berdan Öztürk hakkında da soruşturma başlatıldı.

RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "09.10.2019 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin sınır güvenliği ve bölge halkının huzuru için Suriye'de bulunan terör unsurlarına yönelik olarak başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili olarak, HDP eş genel başkanları ve 27. dönem milletvekilleri Sezai Temelli ve Pervin Buldan tarafından 09.10.2019 tarihinde yapılan yazılı açıklama ile ilgili olarak adı geçen milletvekilleri hakkında terör örgütü propagandası yapma ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama suçlarından, 09.10.2019 tarihinde HDP Genel Merkezinde aynı konu ile ilgili olarak HDP 27. dönem milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit tarafından ortak metin çerçevesinde yapılan basın açıklaması ile ilgili olarak, terör örgütü propagandası yapma, suçu ve suçluyu övme, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama suçlarından 27. dönem milletvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, Leyla Güven, Berdan Öztürk, Sezai Temelli ve Pervin Buldan haklarında resen soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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HDP'li Sezai Temelli ve Pervin Buldan hakkında terör soruşturması açıldı

Halkların Demokratik Partisi, Pervin Buldan, Sezai Temelli, Politika, Güncel


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