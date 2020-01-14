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HDP'li Siirt Belediyesi'ne icra şoku

'Jet Fadıl' olarak bilinen Fadıl Akgündüz'ün hibe olarak yaptırdığını ilan ettiği Siirt Belediyesi hizmet binasının inşaat bedelini ödemediğinden, müteahhit firma tarafından Siirt Belediyesi'ne icra takibi başlatıldı.

14.01.2020 13:46 | Son Güncelleme: 14.01.2020 13:51HDP'li Siirt Belediyesi'ne icra şoku
'Jet Fadıl' olarak bilinen Fadıl Akgündüz'ün hibe olarak yaptırdığını ilan ettiği Belediyesi hizmet binasının inşaat bedelini ödemediğinden, müteahhit firma tarafından Siirt Belediyesi'ne icra takibi başlatıldı.

Müteahhit firma yetkilileri, Siirt Belediyesi hizmet binası inşaat bedelinin Fadıl Akgündüz tarafından yapılmamasından kaynaklı, uzun süredir belediyeden ödeme yapılmasını beklediklerini, ancak ödeme yapılmadığından dolayı alacakları için Siirt Belediyesi'ne icra takibi başlattıklarını açıkladı. Akgündüz'den uzun zamandır ödeme alamadığı için mağdur olduğunu belirten firma yetkilisi Altan Akhan, "Jet Fadıl olarak bilinen Fadıl Akgündüz'ün Siirt girişinde bulunan arsalarına kısa süre önce özel imar aldı. Siirt Belediyesi hizmet binasına kavuştu ancak biz ödeme alamadık, mağduruz. Bu aşamada ödeme yapılmaması durumda icra uygulaması yapmak zorunda kalacağız ve belediye binasındaki ekipmanları haciz yolu ile sökmek zorunda kalacağız" dedi. - SİİRT

Siirt Belediyesi, Fadıl Akgündüz, Siirt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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