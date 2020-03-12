HDP'li Sürücü, Selçuk Mızraklı'nın hapis cezasını değerlendirdi Açıklaması
HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, "Selçuk Mızraklı'ya verilen ceza, demokratik siyaset ve yerel yönetim anlayışımıza verilmek istenmiştir.
12.03.2020 12:12 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:12
HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, "Selçuk Mızraklı 'ya verilen ceza, demokratik siyaset ve yerel yönetim anlayışımıza verilmek istenmiştir. Bu yapılanlar, hukuka, demokrasiye sığdırılamaz." dedi.
Sürücü, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 9 Mart'ta Malatya'da eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in duruşmasına katıldıklarını anlatarak "Mahkeme sırasında yargının nasıl siyasi intikam aracı haline getirildiği, mahkeme heyetinin ise nasıl yönlendirildiğini gördük. Kadını siyasette ve kamusal alanda görmeye tahammül edemeyen AKP iktidarına rağmen tekrarlıyoruz; eş başkanlık kırmızı çizgimizdir, mor çizgimizdir." diye konuştu.
Terör soruşturması kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığınca görevden alınan HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verilmesine ilişkin Sürücü, "Selçuk Mızraklı'ya verilen ceza, demokratik siyaset ve yerel yönetim anlayışımıza verilmek istenmiştir. Bu yapılanlar, hukuka, demokrasiye sığdırılamaz. Nasıl dünün muktedirleri, bugün adalete ihtiyaç duyuyorsa günü geldiğinde siz de adil yargıyı isteyeceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.
Şanlıurfa'da pamuk ekim alanlarının daraltılarak pamuk ithalatına başlandığını iddia eden Sürücü, "Ülkede üretilebilen ürünü neden dışarıdan satın alma ihtiyacı duyuyorsunuz? Viranşehir, Harran, Suruç Ovası ve diğer tarım bölgelerinde iktidarın yanlış politikalarının sonucu olarak çiftçiler tarım yapmaktan vazgeçme noktasına gelmiş durumda." dedi.
Sürücü, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 9 Mart'ta Malatya'da eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in duruşmasına katıldıklarını anlatarak "Mahkeme sırasında yargının nasıl siyasi intikam aracı haline getirildiği, mahkeme heyetinin ise nasıl yönlendirildiğini gördük. Kadını siyasette ve kamusal alanda görmeye tahammül edemeyen AKP iktidarına rağmen tekrarlıyoruz; eş başkanlık kırmızı çizgimizdir, mor çizgimizdir." diye konuştu.
Terör soruşturması kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığınca görevden alınan HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verilmesine ilişkin Sürücü, "Selçuk Mızraklı'ya verilen ceza, demokratik siyaset ve yerel yönetim anlayışımıza verilmek istenmiştir. Bu yapılanlar, hukuka, demokrasiye sığdırılamaz. Nasıl dünün muktedirleri, bugün adalete ihtiyaç duyuyorsa günü geldiğinde siz de adil yargıyı isteyeceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.
Şanlıurfa'da pamuk ekim alanlarının daraltılarak pamuk ithalatına başlandığını iddia eden Sürücü, "Ülkede üretilebilen ürünü neden dışarıdan satın alma ihtiyacı duyuyorsunuz? Viranşehir, Harran, Suruç Ovası ve diğer tarım bölgelerinde iktidarın yanlış politikalarının sonucu olarak çiftçiler tarım yapmaktan vazgeçme noktasına gelmiş durumda." dedi.
Kaynak: AA
Etiketler : Halkların Demokratik Partisi, Şanlıurfa, Mızraklı, Selçuk, Politika
Manşet
Haberler
Haberler
Yeniden üremeye başlayan çöl çekirgeleri, Irak sınırına kadar geldi
Haberler
Son dakika: Bakan'dan müjdeli koronavirüs açıklaması! Virüsün etkisinin azalacağı tarihi verdi
Haberler
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Haberler
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Haberler
Son dakika: 95 yıllık Reklam Kurulu, tarihindeki ikinci toplantısını koronavirüs fırsatçıları için yapacak
Haberler
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Haberler
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi
Haberler
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor