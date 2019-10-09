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HDP'li Taşdemir'den Barış Pınarı Harekatı değerlendirmesi

HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlediği operasyonun kabul edilebilir olmadığını savundu.

09.10.2019 16:32HDP'li Taşdemir'den Barış Pınarı Harekatı değerlendirmesi
HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlediği operasyonun kabul edilebilir olmadığını savundu.
Taşdemir, HDP'li kadın milletvekilleriyle Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Barış Pınarı Harekatını değerlendirdi.
Dirayet Taşdemir, hükümetin, "ne zaman oyları düşse, tek başına iktidar olamama ihtimali yükselse, ekonomi kötüye gitse, dış politika çökse, çatışma, kaos politikalarına hız verdiğini" öne sürdü.
"Sanki ülke büyük bir tehlike içindeymiş gibi bir algı yaratıldığını" savunan Taşdemir, "Uluslararası güçlere gıkı çıkmayanlar, ancak mazlum halklar söz konusu olunca böbürleniyorlar ve bu halklara karşı zalimleşiyorlar." dedi.
Taşdemir, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlediği operasyonun kabul edilebilir olmadığını iddia etti.

Halkların Demokratik Partisi, Dirayet Taşdemir, Türkiye, Fırat, Politika

Kaynak: AA

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