Haberler » Politika » HDP'li Temelli'den 'Kasım Süleymani' açıklaması - Haberler

HDP'li Temelli'den 'Kasım Süleymani' açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, İranlı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün dönüp baktığımızda Ortadoğu'da bu alt emperyalist heveslere sahip olan Türkiye'siyle, İran'ıyla, emperyalist güçler Rusya'sıyla, ABD'siyle Ortadoğu'da sürdürdükleri vekalet savaşını...

04.01.2020 17:07 | Son Güncelleme: 04.01.2020 17:07 HDP'li Temelli'den 'Kasım Süleymani' açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, İranlı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün dönüp baktığımızda Ortadoğu'da bu alt emperyalist heveslere sahip olan Türkiye'siyle, İran'ıyla, emperyalist güçler Rusya'sıyla, ABD'siyle Ortadoğu'da sürdürdükleri vekalet savaşını daha üst noktalara taşımak peşindeler. Kasım Süleymani'nin öldürülmesi aslında bu hevesi göstermektedir" dedi.

HDP Mardin İl Başkanlığı 3'üncü Olağan Kongresi Eş Başkan Sezai Temelli'nin katılımıyla yapıldı. Kongrede Türk bayrağı ve Atatürk posterinin asılması dikkat çekti. Sözde devrim şehitlerine saygı duruşunda bulunulması ile başlayan kongrede konuşma yapan Temelli, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

HDP Eş Genel Başkanı Temelli, İranlı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine değinerek, şunları söyledi:

"Bugün dönüp baktığımızda Ortadoğu'da bu alt emperyalist heveslere sahip olan Türkiye'siyle, İran'ıyla, emperyalist güçler Rusya'sıyla, ABD'siyle Ortadoğu'da sürdürdükleri vekalet savaşını daha üst noktalara taşımak peşindeler. Kasım Süleymani'nin öldürülmesi aslında bu hevesi göstermektedir. Bütün bu ülkeler, Ortadoğu'dan ellerini çekmelidirler. Orayı talan etmeye, orayı istikrarsızlaştırmaya, kaosu sürdürmeye devam ediyorlar." 

Yapılan oylama sonucu HDP Mardin İl Eş Başkanlığı'na Perihan Ağaoğlu ve Salih Kuday seçilmesiyle kongre son buldu.



Halkların Demokratik Partisi, Kasım Süleymani, Orta Doğu, Politika

Kaynak: DHA

Politika

Son Dakika Haberleri

18:51   Osmanlı'ya göç eden Seferadların torunları, dilleri Ladino'yu koruma mücadelesi veriyor - Haberler
18:42   Osmanlı'ya göç eden Seferadların torunları, dilleri Ladino'yu koruma mücadelesi veriyor - Haberler
18:42   Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre Suriye iç savaşının aralık bilançosu: 989 ölü - Haberler
18:42   Ali Babacan, partisinin kuruluş tarihini ikinci kez erteledi - Haberler
18:42   Irak: "Koalisyon Güçleri onaysız eylem yapamaz" - Haberler
18:40   İstanbul'da silahlı ve çakarlı makas terörü estiren magandalara ceza yağdı - Haberler
18:26   İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: ABD, Kasım Süleymani suikastı nedeniyle ağır bedel ödeyecek - Haberler
17:37   Kasım Süleymani'nin kızından Ruhani'ye: Babamın intikamını kim alacak? - Haberler
17:02   Tunceli'de nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi - Haberler
16:47   Son dakika: Kasım Süleymani'nin ölümü sonrası İran, savaş anlamına gelen kırmızı bayrağı göndere çekti - Haberler
4.01.2020 18:53:43