Haberler » Güncel » Hdp'li temelli'den 'kasım süleymani' açıklaması - Haber

Hdp'li temelli'den 'kasım süleymani' açıklaması

HDP'li Temelli'den 'Kasım Süleymani' açıklamasıHDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, İranlı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün dönüp baktığımızda Ortadoğu'da bu alt emperyalist heveslere sahip olan Türkiye'siyle, İran'ıyla, emperyalist güçler Rusya'sıyla,...

04.01.2020 18:35 | Son Güncelleme: 04.01.2020 18:37
HDP'li Temelli'den 'Kasım Süleymani' açıklaması
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, İranlı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün dönüp baktığımızda Ortadoğu'da bu alt emperyalist heveslere sahip olan Türkiye'siyle, İran'ıyla, emperyalist güçler Rusya'sıyla, ABD'siyle Ortadoğu'da sürdürdükleri vekalet savaşını daha üst noktalara taşımak peşindeler. Kasım Süleymani'nin öldürülmesi aslında bu hevesi göstermektedir" dedi.
HDP Mardin İl Başkanlığı 3'üncü Olağan Kongresi Eş Başkan Sezai Temelli'nin katılımıyla yapıldı. Kongrede Türk bayrağı ve Atatürk posterinin asılması dikkat çekti. Sözde devrim şehitlerine saygı duruşunda bulunulması ile başlayan kongrede konuşma yapan Temelli, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
HDP Eş Genel Başkanı Temelli, İranlı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine değinerek, şunları söyledi:
"Bugün dönüp baktığımızda Ortadoğu'da bu alt emperyalist heveslere sahip olan Türkiye'siyle, İran'ıyla, emperyalist güçler Rusya'sıyla, ABD'siyle Ortadoğu'da sürdürdükleri vekalet savaşını daha üst noktalara taşımak peşindeler. Kasım Süleymani'nin öldürülmesi aslında bu hevesi göstermektedir. Bütün bu ülkeler, Ortadoğu'dan ellerini çekmelidirler. Orayı talan etmeye, orayı istikrarsızlaştırmaya, kaosu sürdürmeye devam ediyorlar."
Yapılan oylama sonucu HDP Mardin İl Eş Başkanlığı'na Perihan Ağaoğlu ve Salih Kuday seçilmesiyle kongre son buldu.
Hdp'li temelli'den 'kasım süleymani' açıklaması

Halkların Demokratik Partisi, Kasım Süleymani, Orta Doğu, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

18:52   Keltepe Kayak Merkezi günübirlik kayak turizmine açıldı - Haber
18:50   İstanbul'da silahlı ve çakarlı trafik magandalarına ceza yağdı - Haber
18:50   "Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği alanda inceleme - Haber
18:48   Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı - Haber
18:48   Şemdinli'de öğrencilere giyim ve kırtasiye yardımı - Haber
17:47   2 yaşındaki Zeynep, 20'nci kattaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti - Haber
17:16   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Irak ve İran cumhurbaşkanlarıyla görüştü - Haber
16:32   Darbeci Hafter'in destekçisi BAE, Libya'da sivilleri hedef aldı - Haber
15:04   Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü - Haber
11:29   Şehit Ömer Halisdemir'in anıtı başında yapılan saygısızlık sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Haber
4.01.2020 18:53:48