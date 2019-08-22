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HDP'li Temelli Halkın iradesini savunmaya devam edeceğiz

HDP'li Temelli Halkın iradesini savunmaya devam edeceğizHDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, İçişleri Bakanlığı'nca terör soruşturması kapsamında görevden alınan HDP'li Ahmet Türk'e destek eylemine katıldı.

22.08.2019 01:18
HDP'li Temelli Halkın iradesini savunmaya devam edeceğiz
HDP'li Temelli Halkın iradesini savunmaya devam edeceğiz
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, İçişleri Bakanlığı'nca terör soruşturması kapsamında görevden alınan HDP'li Ahmet Türk'e destek eylemine katıldı. Eylemde konuşan Temelli, Halkımızla birlikte demokrasiyi savunmaya, halkın iradesini savunmaya devam edeceğiz dedi.
Mardin'deki Karayolları Parkı'nda, HDP'li Ahmet Türk'ün Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınmasına tepki ve Türk'e destek için eylem düzenlendi. Mardin Valiliği'nce kent genelinde devam eden eylem ve etkinlik yasağı nedeniyle açıklamanın yapılacağı alana; HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, milletvekilleri ve HDP'li belediye başkanları alındı. Burada açıklama yapan Temelli, halkın iradesini savunmaya devam edeceğini söyledi. Temelli, belediye başkanlarının görevden alınma gerekçeleri arasında yer alan eş başkanlık sisteminin suç olmadığını savunarak, şunları söyledi
Halkımızla birlikte demokrasiyi savunmaya, halkın iradesini savunmaya devam edeceğiz. Şimdi itirazımızı, mücadelemizi her yerde yükseltmeliyiz. Suçlamalara bakın. Diyorlar ki 'Eş başkanlık sistemi var'. Evet, var. Eş başkanlık sistemi suç değildir. Suç olamaz. Tam tersi kadını yok saymaya karşı, işlenen bir suça karşı mücadeledir. Bir kadın özgürlüğü mücadelesidir, eşit temsiliyet mücadelesidir. HDP bir kadın partisidir. Olduğu her yerde eşit temsiliyetle hareket eder. Toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesi verir. Eş başkanlık budur. Eş başkanlıklarımız belediye meclis üyeliklerinin birinci sırasında seçilen arkadaşlarımızdır.
HDP'Lİ ÖCALAN İLE POLİS ARASINDA GERGİNLİK
HDP'li Temelli'nin açıklamasının ardından aralarında Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın da bulunduğu bir grup, yürüyüş yapmak istedi. Yürüyüşün izinsiz olduğunu belirten polis ile Öcalan arasında tartışma çıktı. Kısa süreli gerginlik sonrası grup dağıldı.
HDP'li Temelli Halkın iradesini savunmaya devam edeceğiz

Halkların Demokratik Partisi, İçişleri Bakanlığı, Sezai Temelli, Güncel

Kaynak: DHA

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