HDP'li Temelli: İstanbul seçimine müdahalemizin önemli sonuçları oldu

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimiyle ilgili, "Derdimiz, belediye başkanlığı kazanmak, meclis üyeliği kazanmak değil. Derdimiz, bu bloklaşmış siyaseti aşmaktır. İstanbul seçimlerine dair gerçekleştirdiğimiz müdahale önemli sonuçlara neden oldu" dedi.HDP Eş Genel Başkanı Temelli, İzmir 'in Bayraklı ilçesindeki Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde partisince düzenlenen, Ege Bölgesi Örgütlenme Konferansı'na katıldı. Temelli, konferanstaki konuşmasında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimine giden süreçte önemli müdahalelerde bulunduklarını söyledi. Temeli, "HDP olarak siyaseten çok önemli bir müdahalede bulunduk. Derdimiz, belediye başkanlığı kazanmak, meclis üyeliği kazanmak değil. Derdimiz belediye başkanlığı yarışında sıkışmış, o kutuplaşmış siyasetin içinde boğulmak değil. Tam tersine, bu bloklaşmış siyaseti aşmaktır. Buna müdahale ettik. Bu bloklaşmış, katılaşmış, kamplaşmış siyaseti yıkmamız gerekiyordu. Bu nedenle İstanbul seçimlerine dair gerçekleştirdiğimiz müdahale önemli sonuçlara neden oldu. Türkiye siyaseti açısından önümüzdeki dönem çok önemli yansımaları olacaktır" diye konuştu.'TOPLUMSAL SÖZLEŞME VAR EDİLMELİ'Yeni anayasa yapılması çağrısında da bulunan Temelli, "Türkiye'deki tüm siyasi yapılara, Türkiye toplumuna çağrıda buluyoruz. 'Demokrasi ittifakı'nda buluşalım. Peki ne yapılacak? Diyorum ki her şeyden önce anayasamızı yapalım. Toplum anayasasını yapsın, toplumsal sözleşmesini var etsin. Herkesin kendisini içinde bulacağı, kendisinin aidiyet ilişkisini kuracağı bir şeyi var etmeliyiz. Hala 12 Eylül anayasasının yamalı bohçası Türkiye'yi tekçi anlayışa sürüklüyor. Türkiye'yi bundan çıkarmanın yolu; çoğulcu, laik, demokratik bir cumhuriyeti var edecek toplumsal sözleşmeyi var etmektir" dedi.'HERKES TAŞIN ALTINA ELİNİ KOYMALI'Toplumsal barışın tahrip edildiğini savunan Temelli, "Toplumsal barışı nasıl var ederiz? Bu konuda başta parlamento olmak üzere barolar, insan hakları dernekleri harekete geçmeli. Yargının yaratmış olduğu tahribat ortadan kaldırılmalı. Bir an önce yasal düzenlemeler yapılmalı. Evrensel hukuk değerleri ve insan haklarından taviz verilmez anlayışla bu yapılmalı. Bunlar atılacak önemli adımlardır. Bunlar yapıldığı sürece Türkiye beklenenden çok daha hızlı demokratikleşir. Tüm toplum soluksuz kalmış. Soluklanma ihtiyacı var. Bunun için de demokrasi iklimi gerekiyor. Herkes şimdi taşın alına elini koymalı. Toplumsal barış için parlamento acil adımlar atmalı" diye konuştu.'HDP İÇİNDE AYRILIK YOK'Açıklamasının devamında, HDP içinde ayrılık olduğu iddialarına da değinen Temelli, "Bu kadar güçlü bir örgütseniz, bu kadar güçlü bir fikriyatınız varsa sizinle uğraşan da çok olur. Diyorlar ki 'HDP içinde ayrılık, gayrılık var'. İçimizde ayrılık gayrılık yok. Yan yanayız, bir aradayız. Kimimiz içeride, kimimiz dışarıda. Ama nerede olursak olalım, aynı anlayışla mücadelemize kararlı şekilde devam ediyoruz. Gönül istiyor ki tüm yoldaşlarımızla bir arada olalım. Tüm tutsaklar özgür kalsın. Bu, gönlün istemesiyle olmaz; bunu ancak mücadele ile başarabiliriz" dedi.

- İzmir