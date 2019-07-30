HDP'li Sezai Temelli: Kürt sorunu çözülmeden diğer sorunlar çözülemez

HDP Genel Başkanı Sezai Temelli, Türkiye'nin en önemli sorunun Kürt sorunu olduğunu, bu sorun çözülmeden, diğer sorunların çözülemeyeceğini öne sürdü.

HDP'li Sezai Temelli, beraberinde HDP milletvekilleri Ayşe Sürücü, Nusrettin Maçin ve Nimettullah Erdoğmuş ile birlikte Şanlıurfa'da basın toplantısı düzenledi.

"ÇÖZÜM ÜRETMEMİZ LAZIM"

Türkiye'nin en önemli sorununun Kürt sorunu olduğunu öne süren ve yeni Anayasa yapılması çağrısında bulunan Temelli şöyle dedi:

"Türkiye'nin en önemli sorununa, yani Kürt sorununa çözüm üretmemiz lazım. Bu sorunu yıllardır dile getiriyoruz, Hatta bizden önceki kuşaklar dile getirmiş. Çok eskiden gelen bir soruna işaret ediyoruz. Bu sorunu çözmeden diğer sorunları çözme olanağınız yok. Biz demokrasi olsun istiyoruz, sözün halkta olduğu bir yaşam istiyoruz. Bunu var etmek için bir aradayız. Bunun yolunu açacak ilk adım anayasa olmalıdır. Artık vatandaş, kendi anayasasını yapmalıdır. Sipariş anayasa ile hala yaşamaktayız. Defalarca yama yapıldı ve işler kötüye gitti. Kutuplaşmış siyasete itirazımız var. 2 kutup arasına sıkışmış bir ülkenin kaderi bu olamaz. O yüzden gelin, kendi anayasamızı yapalım."

Temeli ve beraberindekiler toplantının ardından HDP'li Suruç Belediyesini de ziyaret etti.