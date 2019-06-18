18.06.2019 21:05
Haberler» Güncel» Haber

HDP'li Temelli'nin seçim çalışmaları

HDP

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Şimdi hakaret kısmı bitti aklımızla alay kısmı başladı.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Şimdi hakaret kısmı bitti aklımızla alay kısmı başladı. Kürdistan üzerinde bize saldırdılar ya şimdi hepsi Kürdistan demeye başladı. Kürtçe konuşmaya çabalıyorlar." dedi.
Okmeydanı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince düzenlenen Mahalleler Birliği toplantısında, 23 Haziran'da İstanbul'da seçime gidileceğini hatırlatan Temelli, şunları kaydetti:
"Bu rantçı anlayış bu kenti 25 yıldır yönetiyor. 25 yıl sonra sanki böylesine bir yıkım olmamış gibi AKP adayı çıkıyor, kente dair çözümler üretiyor. Bu çözümleri üretirken aslında bu kenti nasıl yıktıklarını da ifşa ediyor. Bu ülkede inşaat, enerji ve ulaşım politikası yanlış yönetildi. Bunların müsebbibi bugün sanki kendileri değilmiş gibi kenti nasıl kurtaracaklarını konuşuyorlar. Buna itirazımız var ve bu itirazı sandığa taşımalıyız."
Bağcılar'da sandık görevlileriyle de bir araya gelen Temelli, "HDP'nin ne yapacağı belli, 31 Mart'ta ne yaptıysa, 23 Haziran'da da onu yapacak, tabii ki sandığa gideceğiz. 31 Mart'a giderken HDP'nin Kürt seçmenlerine yönelik sürekli hakarette bulundular. Şimdi hakaret kısmı bitti aklımızla alay kısmı başladı. Kürdistan üzerinde bize saldırdılar ya şimdi hepsi Kürdistan demeye başladı. Kürtçe konuşmaya çabalıyorlar. Şirin gözükerek, 3-5 oyun peşine düşerek belediye başkanlığını kazanacaklarını sanıyorlar." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Sezai Temelli, Halkların Demokratik Partisi, Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
21:57 Erdoğan: "Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimizin oradaki hakkını, hukukunu biz kimseye yedirmeyiz."
21:57 Tunus'ta Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı
21:56 Erdoğan: "Farklı alanlardan, farklı aktörlerce gerçekleştirilen operasyonların tek hedefi...
21:56 Erdoğan: "Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Türklerinin hak ve menfaatlerinin takipçisi olmaktan bizi hiç...
21:56 Türkiye'den AB GİK kararına tepki
21:56 Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu: "(Araklı'daki sel) 6 vatandaşımızın cesedine ulaştık. Tahmini de 4...
21:56 Erdoğan: "(S-400) O iş bizim için bitmiştir, o dosya bizim için kapanmıştır ve çok kısa bir zaman...